মেয়েদের বিপিএল শুরুর দিনক্ষণ জানাল বিসিবি

মেয়েদের জন্য বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) আয়োজনের কথা শোনা যাচ্ছিল অনেক দিন ধরেই। অবশেষে আজ টুর্নামেন্ট শুরুর দিনক্ষণ জানাল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। তিন দল নিয়ে প্রথমবারের মতো মাঠে গড়াচ্ছে নারী বিপিএল।
প্রথমবারের মতো হতে যাওয়া নারী বিপিএল নিয়ে আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিস্তারিত জানিয়েছে বিসিবি। এ বছরের ৩ থেকে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত হবে মেয়েদের বিপিএল। এই বিপিএল দিয়েই বাংলাদেশের মেয়েদের ক্রিকেটে প্রথমবারের মতো হতে যাচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট। তিন দল নিয়ে হবে ২০২৬ নারী বিপিএল। জাতীয় দলের তারকা ক্রিকেটারদের পাশাপাশি উদীয়মান তারকা ক্রিকেটারও থাকবেন।
স্থানীয় ক্রিকেটারদের ড্রাফট সিস্টেমের মাধ্যমে নিতে পারবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। দলগুলো ভারসাম্যপূর্ণ করতেই স্থানীয় ক্রিকেটারদের নিয়ে এই পদ্ধতিতে এগোবে বলে জানিয়েছে বিসিবি। বিদেশি ক্রিকেটারদের সরাসরি চুক্তিতে নিতে পারবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। প্রথম নারী বিপিএল যেন বৈশ্বিক ক্রিকেটের সঙ্গে মানানসই হয় ও বিশ্বে যেন সাড়া ফেলে দেয়, সেটাই লক্ষ্য বিসিবির।
নারী বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের প্রধান রুবাবা দৌলা। তিনি বিসিবির নারী বিভাগের প্রধানও। প্রথমবারের মতো হতে যাওয়া নারী বিপিএল আয়োজনের সবকিছু তত্ত্বাবধান করবে এই গভর্নিং কাউন্সিল। ড্রাফট পদ্ধতি, টুর্নামেন্টের ধরন, সূচি, ভেন্যু, সম্প্রচার, ফ্র্যাঞ্চাইজি, বাণিজ্যিক চুক্তিসহ সবকিছু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জানানো হবে বলে বিসিবি জানিয়েছে।
মেয়েদের বিপিএলের আগে ছেলেদের বিপিএল হয়েছে ১২ বার। সর্বোচ্চ চারবার শিরোপা জিতেছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ঢাকা তিনবার শিরোপা জিতেছে। যার মধ্যে ২০১২, ২০১৩ বিপিএলে ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটর্স নামে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ২০১৬ বিপিএলে শিরোপা জিতেছে ঢাকা ডায়নামাইটস। সবশেষ এ বছরের ২৩ জানুয়ারি চট্টগ্রাম রয়্যালসকে ৬৩ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স।