‘আইসিসির হুমকিকে পরোয়া করে না ভারত’

ভারত-ইংল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শেষ হওয়ার এক সপ্তাহ পেরোলেও আলোচনা যে থামছে না। অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফির ব্যাপারে এখন বেরিয়ে আসছে নানা ঘটনা। এমনকি ভারতীয় ক্রিকেট দলকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) হুমকির কথাও শোনা গেছে। তবু ভারত এমন হুমকি পাত্তা দিচ্ছে না।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দৈনিক জাগরণের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ৪ আগস্ট পঞ্চম টেস্টের শেষ দিনের খেলা শুরুর আগে ম্যাচ রেফারি জেফ ক্রো ভারতীয় দলকে সতর্কবার্তা পাঠিয়েছিলেন। ক্রোর কথা অনুযায়ী, ভারত ছয় ওভার কম করেছিল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে। সেক্ষেত্রে স্পিনারদের দিয়ে করিয়ে সময়টা পুষিয়ে দিতে পারত ভারত। তবে প্রসিধ কৃষ্ণা, মোহাম্মদ সিরাজরা ভালো করতে থাকায় তাঁদের দিয়েই বোলিং করানোর সাহস দেখায় ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। এ ব্যাপারে ভারতের হিন্দুস্তান টাইমস, এনডিটিভি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তাদের প্রতিবেদনে গম্ভীরকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, ‘আমি ওভার রেট নিয়ে অত ভাবছি না। চার পয়েন্ট হারাতে হলেও রাজি। আমরা জয়ের জন্য খেলব।’
গম্ভীরের সঙ্গে ভারতীয় টেস্ট অধিনায়ক শুবমান গিল, সহকারী কোচ সিতাংশু কোটাক সহমত পোষণ করেছিলেন বলে এনডিটিভি, হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে। ওভালে পঞ্চম দিনের খেলা শুরুর আগে গিল, গম্ভীর ও কোটাক ট্যাকটিকাল জায়গায় একটু পরিবর্তন আনার ব্যাপারে। দুই স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজা, ওয়াশিংটন সুন্দরকে দিয়ে করানোর পরিকল্পনা ছিল ভারতের টিম ম্যানেজমেন্টের। কিন্তু জেমি স্মিথ ও জেমি ওভারটন থিতু হয়ে যাওয়া স্পিনার নিয়ে আসা গম্ভীরদের কাছে ঝুঁকিপূর্ণ মনে হচ্ছিল। সেকারণে স্লো ওভার রেটের হুমকি সত্ত্বেও সিরাজ-প্রসিধকে দিয়েই বোলিং করিয়েছিল ভারত।
দুই পেসার দিয়ে বোলিং করানোর ফল হাতেনাতে পেয়েছিল ভারত। গাস অ্যাটকিনসনকে বোল্ড করে ভারতকে ৬ রানের নাটকীয় জয় এনে দিয়েছিলেন সিরাজ। ১৯০ রানে ৯ উইকেট নিয়ে ওভালের ম্যাচসেরা সিরাজ। সিরিজ সর্বোচ্চ ৭৫৪ রান করে ম্যান অব দ্য সিরিজ হয়েছিলেন গিল। তাঁর পাশাপাশি ইংল্যান্ডের হ্যারি ব্রুকের হাতেও উঠেছিল সিরিজসেরার পুরস্কার। তিনি করেছিলেন ৪৮১ রান।
বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ প্লেয়িং কন্ডিশনের ১৬.১১.২ অনুচ্ছেদ অনুসারে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতি ওভার শেষ করতে না পারলে একটি করে পয়েন্ট কাটা হবে। প্রত্যেক ওভারের জন্য করা হবে ৫ শতাংশ জরিমানা। অ্যান্ডারসন টেন্ডুলকার ট্রফির ২-২ সমতায় শেষ হওয়ায় তুলনামূলক ভালো অবস্থায় ভারত। ৪৬.৬৭ শতাংশ সাফল্যের হার নিয়ে তিনে ভারত। শতভাগ সফলতা নিয়ে শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া। দুইয়ে থাকা শ্রীলঙ্কার সাফল্যের হার ৬৬.৬৭ শতাংশ। জুনে বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ১-০ ব্যবধানে জেতে শ্রীলঙ্কা। পাঁচে থাকা বাংলাদেশের সাফল্যের হার ১৬.৬৭ শতাংশ। তবে অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফিতে লর্ডসে তৃতীয় টেস্টে দুই ওভার কম বোলিং করায় বেন স্টোকসের নেতৃত্বাধীন ইংল্যান্ডের থেকে দুই পয়েন্ট কাটা হয়েছিল। জরিমানা করা হয়েছিল ১০ শতাংশ।
