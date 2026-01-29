পাকিস্তান-ম্যাচ শুরুর ঘণ্টাখানেক আগেই অস্ট্রেলিয়ার বড় চমক

পাকিস্তানের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনো কাটেনি। এই অনিশ্চয়তার মধ্যেই আজ শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। প্রথম টি-টোয়েন্টি মাঠে গড়ানোর আগমুহূর্তে চমক দেখাল অস্ট্রেলিয়া।
বাংলাদেশ সময় আজ বিকেল ৫টায় লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে শুরু হবে পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি। নিয়মিত অধিনায়ক মিচেল মার্শ থাকছেন না এই ম্যাচে। তাঁর পরিবর্তে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন ট্রাভিস হেড। এই ম্যাচ দিয়েই অস্ট্রেলিয়ার তিন ক্রিকেটারের অভিষেক হচ্ছে। পেসার মাহলি বিয়ার্ডম্যান ও অলরাউন্ডার জ্যাক এডওয়ার্ডস প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে যাচ্ছেন আজ। ম্যাট রেনশ আগে ১৪ টেস্ট ও ৩ ওয়ানডে খেললেও অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টি-টোয়েন্টিতে তাঁর অভিষেক হচ্ছে।
পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে লেগস্পিনার অ্যাডাম জাম্পাই অস্ট্রেলিয়ার স্বীকৃত স্পিনার। পাশাপাশি বাঁহাতি স্পিনিং অলরাউন্ডার কুপার কনোলি এবং হেড ও শর্টের খন্ডকালীন স্পিন কার্যকরী হতে পারে এই পিচে। পেস বোলিং লাইনআপে এডওয়ার্ডস, ক্যামেরন গ্রিনের মতো দুই পেস বোলিং অলরাউন্ডারের সঙ্গে অভিষিক বিয়ার্ডম্যান আছেন। মিডল অর্ডারে ঝড় তুলে মিচেল ওয়েন বেশ নামডাক কুড়িয়েছেন। পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় টি-টোয়েন্টি হবে ৩১ জানুয়ারি ও ১ ফেব্রুয়ারি। এই দুই ম্যাচের ভেন্যুও লাহোর।
২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাদ দিয়ে আইসিসি নিয়েছে স্কটল্যান্ডকে। সেদিনই এক সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনের দাবি না মেনে আইসিসি অন্যায় করেছে। এমনকি সরকারের নির্দেশ পেলে বিশ্বকাপ পাকিস্তান বর্জনও করতে পারে উল্লেখ করেছিলেন পিসিবি চেয়ারম্যান। বয়কটের আলোচনার মধ্যে পরের দিন (২৫ জানুয়ারি) বিশ্বকাপের ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করে পিসিবি। পরশু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে বৈঠক শেষে নাকভি জানিয়েছিলেন, বিশ্বকাপ ইস্যুতে আগামী সপ্তাহের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে পিসিবি।
পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে বাড়তি নিরাপত্তা জোরদার করেছে বলে বার্তা সংস্থা এএফপি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর প্রেমাদাসায় হওয়ার কথা ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। তার আগে বিশ্বকাপ শুরুর প্রথম দিন ৭ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে (এসএসসি) নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান। একই মাঠে ১০ ফেব্রুয়ারি সালমান-বাবররা খেলবেন যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে। ১৮ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর এসএসসিতে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ নামিবিয়া।
পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়ার একাদশ
ট্রাভিস হেড(অধিনায়ক), জাভিয়ের বার্টলেট, মাহলি বিয়ার্ডম্যান, কুপার কনোলি, জ্যাক এডওয়ার্ডস, ক্যামেরন গ্রিন, মিচেল ওয়েন, জশ ফিলিপ, ম্যাট রেনশ, ম্যাথু শর্ট, অ্যাডাম জাম্পা