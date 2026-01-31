পাকিস্তানের বিশ্বকাপের জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠান স্থগিত কী ইঙ্গিত দিচ্ছে

বাংলাদেশ সময় বিকেল ৫টার সময় শুরু হয়েছে পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। এতক্ষণে লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে দেখা যেত উৎসবমুখর পরিবেশ। কিন্তু টসের পর যে পাকিস্তানের বিশ্বকাপ দলের জার্সি উন্মোচন হওয়ার কথা ছিল, সেটা আর হয়নি।
লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে আজ পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি শুরুর কিছুক্ষণ আগেই পাকিস্তানের জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠান স্থগিতের নিউজ প্রকাশ হয়েছে। সূত্রের বরাতে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিও নিউজের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, অনিবার্য পরিস্থিতিতে স্থগিত করা হয়েছে এই অনুষ্ঠান। সূত্র আরও জানিয়েছে, দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আনুষ্ঠানিক ছাড়পত্র পায়নি পিসিবি। এই ঘটনা পাকিস্তানের জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠান স্থগিতের সঙ্গে জড়িত বলে ধারণা করা যাচ্ছে।
বিশ্বকাপের জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠান স্থগিত কি পাকিস্তানের বিশ্বকাপ বর্জনের ইঙ্গিত—এই আলোচনাটা এখন আরও একটু জোরালো হয়েছে। ২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ার পর পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি দাবি করেছিলেন, বাংলাদেশের প্রতি আইসিসি অবিচার করেছে। এমনকি সরকারের নির্দেশ পেলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বর্জনও করতে পারে পাকিস্তান। পরে শোনা যায়, পাকিস্তান শুধু ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটাই বয়কট করতে পারে।
২৬ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে বৈঠক শেষে পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি জানিয়েছিলেন, বিশ্বকাপ ইস্যুতে শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বা ২ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে পাকিস্তান। গতকাল পিসিবি থেকে বিশ্বকাপ বর্জনের আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা আসেনি। এদিকে ডেডলাইনের আগে শেষ হবে পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই আগামীকাল তৃতীয় টি-টোয়েন্টি খেলতে মাঠে নামবে পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া। এই ম্যাচটিও হবে লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ উপলক্ষে পাকিস্তান যে জার্সি উন্মোচন করেছে, সেই জার্সির রং পুরোটাই সবুজ। মাঝে সাদা অক্ষরে লেখা পাকিস্তানের নাম। এক পাশে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের লোগো বসানো হয়েছে। পুরো বিশ্বকাপ বর্জন না করলেও যদি ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ পাকিস্তান বয়কট করে, সে ক্ষেত্রে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) ৪৬০ কোটি টাকার মামলা সামলাতে হবে বলে কদিন আগে ভারতের এক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।
বিশ্বকাপে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে বাড়তি নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বলে বার্তা সংস্থা এএফপি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর প্রেমাদাসায় হওয়ার কথা ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। ভারতের বিপক্ষে নামার আগে বিশ্বকাপ শুরুর প্রথম দিন ৭ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে (এসএসসি) নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান। একই মাঠে ১০ ফেব্রুয়ারি সালমান-বাবররা খেলবেন যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে। ১৮ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর এসএসসিতে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ নামিবিয়া।