অস্ট্রেলিয়ায় ‘মৃত্যুর হাত’ থেকে বেঁচে গিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটার, এখনো হাসপাতালে

একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না—শ্রেয়াস আইয়ারের সঙ্গে ঘটতে যাচ্ছিল এমন কিছুই। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে ফিল্ডিংয়ের সময় গুরুতর চোট পেয়ে ভর্তি হতে হয় আইসিইউতে। একটু এদিক সেদিক হলে ঘটতে পারত মৃত্যুর মতো ভয়ংকর ঘটনা।
সিডনিতে পরশু ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে বাঁ পাশের পাঁজরে চোট পাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল আইয়ারকে। সেদিন থেকে ভারতীয় এই ক্রিকেটার রয়েছেন আইসিউতে। তাঁর চোট নিয়ে ভারতীয় বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে, রীতিমতো আঁতকে ওঠার মতো।
ভারতের বার্তা সংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়াকে (পিটিআই) এক সূত্র বলেছে, ‘শ্রেয়াস গত দুদিন ধরে আইসিইউতে আছে। মেডিকেল প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছে, তার অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হচ্ছে। কোনও ভাবেই যেন রক্তক্ষরণের ফলে সংক্রমণ না হয়, সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে।’
ফিল্ডিংয়ে শ্রেয়াস বরাবরই দুর্দান্ত। অনেক সময় এমন অসম্ভব ক্যাচ ধরেন তাতে প্রতিপক্ষ দলের ক্রিকেটাররাও চমকে যান। পরশু অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের ৩৪তম ওভারের চতুর্থ বলে অ্যালেক্স ক্যারি তুলে মারতে গিয়েছিলেন হারশিত রানাকে। ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট থেকে দৌড়ে এসে অসাধারণ এক ক্যাচ ধরেছিলেন শ্রেয়াস। ক্যারির ক্যাচ ধরতে গিয়ে যে চোট পেয়েছিলেন, তাতে মাঠে বসে কিছুক্ষণ চিকিৎসা নিয়েছিলেন শ্রেয়াস। পরবর্তীতে তাঁর শারীরিক সমস্যা হওয়ার কারণে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) মেডিকেল টিম কোনো রকম দেরি করেনি। পিটিআইকে সূত্র বলেছে, ‘দলের চিকিৎসক, ফিজিও সময় নষ্ট করতে চাননি। শ্রেয়াসকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। দেরি করলে মারাত্মক কিছু ঘটতে পারত।আপাতত তিনি (শ্রেয়াস) আইসিইউতেই থাকবেন। দুই থেকে সাত দিন পর্যন্ত তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হতে পারে।’
শ্রেয়াস কবে মাঠে ফিরতে পারবেন, সেটার চেয়েও বড় প্রশ্ন ভারতে কবে ফিরবেন? ভারতীয় সংবাদমাধ্যম বা ক্রিকবাজ কোথাও কোনো এর উত্তর মেলেনি। তবে ক্রিকবাজ আজ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, সিডনিতে বিসিসিআইয়ের এক চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে আছেন তিনি। দলীয় চিকিৎসকের সঙ্গে তাঁর (শ্রেয়াস) অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত কয়েক জন বন্ধুবান্ধবও আছেন। আইয়ারের পরিবারের এক সদস্য মুম্বাই থেকে সিডনি যাচ্ছেন বলে জানা গেছে। যদিও গতকাল সাপ্তাহিক ছুটি পড়ে যাওয়ায় ভিসা প্রক্রিয়া ঠিকঠাক হয়নি। আইয়ারের কাছে পৌঁছাতে একটু সময় লাগবে। এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, কমপক্ষে তিন সপ্তাহ তিনি মাঠের বাইরে থাকবেন। তবে সেরে উঠতে আরও সময় লাগবে ভারতীয় এই ক্রিকেটারের।
ওয়ানডে সিরিজ থেকে ভারত-অস্ট্রেলিয়া এখন খেলবে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিসহ ভারতের ওয়ানডে দলের কয়েকজন ক্রিকেটার এরই মধ্যে অস্ট্রেলিয়া ছেড়েছেন। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবসহ টি-টোয়েন্টি দলে থাকা ক্রিকেটাররা এখন ক্যানবেরায়। পরশু ক্যানবেরায় হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি। ৩১ অক্টোবর মেলবোর্নে হবে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। ২, ৬ ও ৮ নভেম্বর হোবার্ট, গোল্ড কোস্ট ও ব্রিসবেনের গ্যাবায় হবে শেষ তিন টি-টোয়েন্টি।