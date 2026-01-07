ভারতে খেলার ব্যাপারে ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে বিসিবির নীতিনির্ধারকদের সভা

ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাংলাদেশ খেলতে যাবে কি যাবে না, সেই ব্যাপারে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) জবাব এরই মধ্যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) পেয়েছে। বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনের বিষয়টি আইসিসি গুরুত্ব সহকারে দেখছে। আইসিসির এই জবাবের পর কী করণীয়, সেই ব্যাপারে ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে বিসিবির নীতিনির্ধারকেরা আলাপ-আলোচনা করবেন।
নিরাপত্তাজনিত কারণে ভেন্যু পরিবর্তনের বিষয়ে বাংলাদেশের চাওয়া আইসিসি বিবেচনা করে দেখবে বলে বিসিবি আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। এখন ভারতে কি খেলতে যাবে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল নাকি শ্রীলঙ্কায় লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমরা খেলবেন, সেই বিষয়ে আজ বিকেলে ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে। বিষয়টি বিসিবির একটি দায়িত্বশীল সূত্র নিশ্চিত করেছে।
৩ জানুয়ারি আইপিএল থেকে মোস্তাফিজুর রহমানের নাম কলকাতা নাইট রাইডার্স বাদ দেওয়ার পর মূলত বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনের আলোচনা জোরালো হয়েছে। মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে ম্যাচ খেলা বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ সরকারের একাধিক উপদেষ্টা। এই দোলাচলের মধ্যে গত রাতে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে একটি খবর প্রকাশ হয়েছিল যে ভারতে খেলতে না গেলে বাংলাদেশের পয়েন্ট কাটা হবে। তবে বিসিবি আজ সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পয়েন্ট কাটার বিষয়টি ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে। বিশ্বকাপে বাংলাদেশ যেন নির্বিঘ্নে খেলতে পারে, সেই ব্যবস্থা করে দিতে আইসিসি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।
টুর্নামেন্টের প্রথম দিন ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে হওয়ার কথা বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ। একই মাঠে ৯ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি লিটনদের প্রতিপক্ষ ইতালি ও ইংল্যান্ড। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ ১৬ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে বাংলাদেশের খেলার কথা নেপালের বিপক্ষে। এখন যদি বাংলাদেশের চার ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় চলে যায়, সে ক্ষেত্রে ‘বি’ গ্রুপের কিছু ম্যাচ ভারতে ভাগ হয়ে যেতে পারে। সবশেষ ২০২৪ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৭ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত।