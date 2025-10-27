বাংলাদেশ ম্যাচের পর বড় ধাক্কা খেল ভারত

মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে গতকাল বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচে রাজত্ব করেছে বৃষ্টি। মেয়েদের বিশ্বকাপের লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে বারবার বৃষ্টি বাগড়া দিয়েছে। বৃষ্টিবিঘ্নিত এই ম্যাচ শেষে বড় ধাক্কা খেল ভারত। দলের তারকা এক ক্রিকেটারের বিশ্বকাপই শেষ হয়ে গেল।
বাংলাদেশের বিপক্ষে গতকাল ফিল্ডিংয়ের সময় গোড়ালিতে মারাত্মক চোট পেয়েছেন প্রতীকা রাওয়াল। এই চোটই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে রাওয়ালের জন্য।
লিগ পর্ব শেষে ভারত যখন খেলতে যাচ্ছে নকআউট পর্ব, সেখানে খেলতে পারবেন না এই তারকা ক্রিকেটার। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) আজ সেটা নিশ্চিত করেছে। ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভারত যে সেমিফাইনালে উঠেছে, সেখানে দুই ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা ও প্রতীকা রাওয়ালের অবদান অনেক বেশি। ৩৬৫ ও ৩০৮ রান করে এবারের বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ দুই রানসংগ্রাহক মান্ধানা ও রাওয়াল। দুজনেরই টুর্নামেন্টে একটি করে সেঞ্চুরি রয়েছে। যে ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে রাওয়াল চোটে পড়েছেন, সেই স্টেডিয়ামে ভারত খেলবে সেমিফাইনাল। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া।
বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে গতকাল শুরু হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশ-ভারত লিগ পর্বের ম্যাচ। কিন্তু বৃষ্টির কারণে ম্যাচটি দুই ঘণ্টা দেরিতে শুরু হয়েছে। ম্যাচের দৈর্ঘ্য কমিয়ে ৪৩ ওভার করা হয়েছে। কিন্তু টস হেরে আগে ব্যাটিং করা বাংলাদেশের স্কোর যখন ১২.২ ওভারে ২ উইকেট ৩৯ রান, ফের নামে বৃষ্টি। ১৩৫ মিনিট পর যখন আবার খেলা শুরু হয়, তখন ২৭ ওভারে নিয়ে আসা হয়েছে। ২১তম ওভারের শেষ বলে দীপ্তি শর্মাকে তুলে মারেন শারমিন আক্তার সুপ্তা। লং অন থেকে বাঁদিকে দৌড়ানোর সময় তাঁর ডান পায়ের গোড়ালি মচকে যায়। তৎক্ষণাৎ মাঠ ছেড়ে চলে যেতে হয় রাওয়ালকে। ভারতীয় তারকা ক্রিকেটারের তো এরপর বিশ্বকাপই শেষ হয়ে গেল।
বারবার বৃষ্টি বাগড়া দেওয়ার পর খেলা শুরু করে ২৭ ওভারে ৯ উইকেটে ১১৯ রানে বাংলাদেশ ইনিংস শেষ করে। কিন্তু ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন মেথডে (ডিএলএস) সেই লক্ষ্য ভারতের জন্য হয়ে যায় ২৭ ওভারে ১২৬ রান। জয়ের লক্ষ্যে নেমে ৮.৪ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৫৭ রান করে ফেলে স্বাগতিকেরা। কিন্তু এরপর বৃষ্টি আবার ফিরে আসায় ম্যাচ আর মাঠে গড়ায়নি। বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচটা শেষ পর্যন্ত বৃষ্টির পেটে চলে গিয়েছে।
১৩ পয়েন্ট নিয়ে অস্ট্রেলিয়া লিগ পর্ব শেষ করেছে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থেকে। দুই, তিন ও চারে থাকা ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের পয়েন্ট ১১, ১০ ও ৭। গুয়াহাটিতে পরশু বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় শুরু হবে প্রথম সেমিফাইনাল। এই ম্যাচে মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় সেমিফাইনাল হবে বৃহস্পতিবার।