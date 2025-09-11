ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বাতিল করতে আদালতে আবেদন

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মাঠে গড়াতে আর বেশি সময় বাকি নেই। সূচি অনুযায়ী ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে শুরু হবে এই ম্যাচ। ভক্ত-সমর্থকেরা যখন দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচ দেখতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষায়, তখনই বেধেছে এক ঝামেলা।
এশিয়া কাপের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বাতিলের মামলা এখন গড়িয়েছে আদালত পর্যন্ত। ভারতের সুপ্রিম কোর্টে করা হয়েছে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন (পিআইএল)। ভারতের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত সংবাদ থেকে জানা গেছে, উর্বশী জৈনের নেতৃত্বে আইনের চার শিক্ষার্থী এই পিটিশন করেছেন।পিটিশনে দাবি করা হয়েছে, এপ্রিলে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের হামলায় পর্যটক নিহতের ঘটনার প্রেক্ষিতে ‘অপারেশন সিঁদুর’ পরিচালনা করা হয়েছে।
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মাঠে গড়ানোটা বেশি তাড়াতাড়িই হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে ভারতের সাধারণ নাগরিক থেকে সেনা সদস্যদের আত্মদানের ব্যাপারটাকেও উপেক্ষা করা হয়েছে।’
ভবিষ্যতে এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ‘ন্যাশনাল স্পোর্টস গভর্নেন্স অ্যাক্ট ২০২৫’ যেন দ্রুত কার্যকর করা হয়, পিটিশনকারীদের অনুরোধ সেটাই। এদিকে টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ভারত-পাকিস্তান এশিয়া কাপ ম্যাচ হওয়ার আগেই সুপ্রিম কোর্টে হবে শুনানি। পিআইএল জনস্বার্থে করা এমন এক ধরনের আইনি প্রক্রিয়া, সেখানে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করতে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন আদালতে যায়। ২০১৩ সালের পর দ্বিপক্ষীয় সিরিজে ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হচ্ছে না। তখন থেকেই এশিয়া কাপ, আইসিসি ইভেন্টে মুখোমুখি হয় এই দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী।
এ বছরের এপ্রিলে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের হামলায় পর্যটক নিহতের পর সামরিক সংঘাতে জড়ায় ভারত-পাকিস্তান। ভারত সেই অভিযানের নাম দিয়েছিল ‘অপারেশন সিঁদুর’। যুদ্ধবিরতির পরও দুই রাষ্ট্রের মধ্যে চলছে ‘যুদ্ধংদেহী মনোভাব’। ক্রিকেটেও এর প্রভাব পড়েছে। ভারতের সাবেক ক্রিকেটাররা এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে বিরোধিতা করে আসছেন। শ্রীশান্ত তো পাকিস্তানকে এশিয়া কাপ থেকেই বহিষ্কার করতে বলছেন। ভারতের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আজহারউদ্দিনের দাবি, দ্বিপক্ষীয় সিরিজে যেহেতু ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হচ্ছে না, তাহলে আইসিসি ইভেন্ট, এশিয়া কাপে তাদের খেলার দরকার কী! সৌরভ গাঙ্গুলী একবার দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচ আয়োজনের বিপক্ষে কথা বললেও পরবর্তীতে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ আয়োজন করতে বলেছেন।
দুবাইয়ে গতকাল আরব আমিরাতকে ৯ উইকেটে হারিয়ে ২০২৫ এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করেছে ভারত। পাকিস্তান মাঠে নামবে আগামীকাল। দুবাইয়ে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-ওমান। এখন আদালতে হওয়া আবেদন যদি দ্রুত মঞ্জুর হয়, সেক্ষেত্রে ১৪ সেপ্টেম্বর ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মাঠে গড়াবে না।