এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে ফেরা হচ্ছে না তামিমের

মাহমুদউল্লাহ ঢাকা মহানগরে, মুশফিক সিলেটে
এশিয়া কাপে জাতীয় দলের ব্যস্ততা থাকায় এবার জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) টি-টোয়েন্টিতে দেখা যাবে না লিটন দাস, তাওহীদ হৃদয়, তাসকিন আহমেদ, পারভেজ হোসেন ইমন, তানজিদ তামিম, মোস্তাফিজুর রহমান বা জাকের আলীদের। তবে তাঁরা পুরোপুরি বাদ পড়েননি, বিভিন্ন দলের স্ট্যান্ডবাই তালিকায় রাখা হয়েছে তাঁদের নাম।
প্রথমে আট দল মিলে ৩০জন ক্রিকেটারকে নিয়ে প্রাথমিক স্কোয়াডের অনুশীলন চললেও আজ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয়েছে প্রতিটি দলের ১৫ সদস্যের দল। সবচেয়ে বেশি আলোচনায় জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল। চলতি বছরের মার্চে বিকেএসপিতে ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে হৃদ্রোগের আক্রান্ত হওয়ায় পেশাদার ক্রিকেটে বিরতি চলছিল। শোনা গিয়েছিল এনসিএল টি-টোয়েন্টি দিয়েই হয়তো মাঠে ফিরবেন। কিন্তু আজ ঘোষিত চট্টগ্রাম বিভাগীয় দলের স্কোয়াডে নেই তার নাম। সূত্র বলছে, বিসিবি নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অংশ নিতে যাচ্ছেন তামিম, তাই আপাতত খেলায় ফেরার পরিকল্পনা বিলম্বিত হচ্ছে। কবে আবার মাঠে ফিরবেন, সেটিও অনিশ্চিত।
ঢাকা মহানগর দলে আছেন সাবেক অধিনায়ক মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। সিলেটের হয়ে খেলবেন মুশফিকুর রহিম। আর ফিক্সিং–সংক্রান্ত আইসিসি নিষেধাজ্ঞা শেষে এপ্রিলে ঘরোয়া লিগে ফিরেছিলেন জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার নাসির হোসেন, এবার খেলবেন রংপুরের হয়ে।
এবারের এনসিএল টি-টোয়েন্টির ৮ দলে কারা থাকছেন, একনজরে দেখে নেওয়া যাক—
সিলেট বিভাগ দল: জাকির হাসান, মিজানুর রহমান সায়েম, আমিত হাসান, মুশফিকুর রহিম, আসাদুল্লা আল গালিব, তৌহিদুল ইসলাম, ফেরদৌস মুবিন আহমেদ দিশান, রাহাতুল ফেরদৌস জাভেদ, নাবিল সামাদ, নাঈম হাসান সাকিব, আবু জায়েদ রাহী, শাহনুর রহমান, ইবাদত হোসেন চৌধুরী, রেজাউর রহমান রাজা ও সৈয়দ খালেদ আহমেদ। স্ট্যান্ডবাই: তাওফিক খান তুষার, মাজহারুল ইসলাম মাজেদ, আশরাফুল হাসান রিহাদ, ওয়াসিফ আকবর, মোহিউদ্দিন তারেক, তানজিম সাকিব, জাকের আলি অনিক, নাসুম আহমেদ।
বরিশাল বিভাগ দল: ইফতেখার হোসেন ইফতি, রাফসান আল মাহমুদ, জাহিদুজ্জামান খান সাগর, ফজলে মাহমুদ রাব্বি, সালমান হোসেন ইমন, মঈন খান, শামসুল ইসলাম অনিক, সোহাগ গাজী, শেখ অন্তর, তানভীর ইসলাম, ইয়াসিন আরাফাত মেশু, জেহাদুল হক জেহাদ, রুয়েল মিয়া, মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম, মেহেদী হাসান। স্ট্যান্ডবাই: সাইফুল ইসলাম মোহিন, ইসলামুল আহসান আবির, মো. মানিক, হাফিজুর রহমান।
ঢাকা বিভাগ দল: রনি তালুকদার, জিসান আলম, আব্দুল মজিদ, মহিদুল ইসলাম অঙ্কন, মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, শুভাগত হোম, আরিফুল ইসলাম, তাইবুর রহমান, মাহফুজুর রহমান রাব্বি, রায়ান রাফসান রহমান, সুমন খান, রিপন মণ্ডল, আনামুল হক, নাজমুল ইসলাম অপু, সালাহউদ্দিন শাকিল। স্ট্যান্ডবাই: ফয়সাল আহমেদ রায়হান, আশিকুর রহমান শিবলি, মেহেদী হাসান সোহাগ, নিলয় মাহমুদ, তৌফিক আহমেদ, সাইফ হাসান।
ঢাকা মহানগর দল: মোহাম্মদ নাঈম শেখ, মাহফুজুল ইসলাম রবিন, আনিসুল ইসলাম ইমন, সাদমান ইসলাম, মার্শাল আইয়ুব, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, শামসুর রহমান শুভ, গাজী তাহজিবুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম বিপ্লব, রাকিবুল হাসান, আরিফ আহমেদ, মাহমুদুল হাসান, আবু হায়দার রনি, মারুফ মৃধা, শহিদুল ইসলাম। স্ট্যান্ডবাই: আরাফাত সানি, আল–আমিন জুনিয়র, আইচ মোল্লা, সেলাউদ্দিন সোরভ, নুহায়েল সানদীদ, তাসকিন আহমেদ।
রংপুর বিভাগীয় দল: অনিক সরকার সাতু, মিম মোসাদ্দেক, তানবীর হায়দার খান, আকবর আলী, আব্দুল্লাহ আল মামুন, নাসির হোসেন, নাঈম ইসলাম, জাহিদ জাভেদ, মুশফিক হাসান, মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ, আব্দুল গাফফার সাকলায়েন, আবু হাসিম, আনামুল হক আনাম, আলাউদ্দিন বাবু, রফিউজ্জামান রফি। স্ট্যান্ডবাই: লিওন ইসলাম, আরিফ রেজা, ইকবাল হোসেন, নাজরুল ইসলাম মুন্না, রবিউল হক, লিটন দাস, রিশাদ হোসেন, শরিফুল ইসলাম।
রাজশাহী বিভাগীয় দল: নাজমুল হোসেন শান্ত, হাবিবুর রহমান সোহান, সাব্বির হোসেন, সাব্বির রহমান রোমান, মেহরব হোসেন অহিন, প্রীতম কুমার, শাখির হোসেন শুভ্র, গোলাম কিবরিয়া শাকিল, ওয়াসি সিদ্দিকী, তাইজুল ইসলাম, নিহাদুজ্জামান, মোহর শেখ অন্তর, আসাদুজ্জামান পায়েল, শফিকুল ইসলাম, নাহিদ রানা। স্ট্যান্ডবাই: রহিম আহমেদ, সুজন হাওলাদার, নাঈম ইসলাম, মিজানুর রহমান, সুনজামুল ইসলাম, তানজিদ হাসান তামিম, তাওহিদ হৃদয়।
চট্টগ্রাম বিভাগীয় দল: সাদিকুর রহমান, মাহমুদুল হাসান জয়, সৈকত আলী, ইয়াসির আলি রাব্বি, মুমিনুল হক, শাহাদাত হোসেন দিপু, ইরফান শুক্কুর, নাঈম হাসান, হাসান মুরাদ, আশরাফুল হাসান রোহান, হাসান মাহমুদ, আহমেদ শরীফ, মেহেদী হাসান রানা, ফাহাদ হোসেন, রুবেল। স্ট্যান্ডবাই: জিল্লুর রহমান বিজয়, ইফরান হোসেন, শামীম মিয়া, মেহেদী হাসান, কফিল উদ্দিন।
খুলনা বিভাগীয় দল: সৌম্য সরকার, এনামুল হক বিজয়, ইমরানুজ্জামান, মোহাম্মদ মিঠুন, আফিফ হোসেন ধ্রুব, মেহেদী হাসান মিরাজ, জিয়াউর রহমান, নাহিদুল ইসলাম, টিপু সুলতান, শেখ পারভেজ জীবন, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, অভিষেক দাস অরণ্য, জায়েদ উল্লাহ, আব্দুল হালিম, ইয়াসিন মুনতাসির। স্ট্যান্ডবাই: সরোয়ার সাকিব, মাসুম খান টুটুল, অমিত মজুমদার, রবিউল ইসলাম রবি, তানভীর হোসেন, নুরুল হাসান সোহান, মোস্তাফিজুর রহমান, শেখ মেহেদী হাসান।