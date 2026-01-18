ফুলকপির মৌসুমে প্রায় রোজই নানান পদে এই সবজি ব্যবহার করি আমরা। সেসব তো থাকবেই। এবার একটু অন্যরকমে আচারি ফুলকপি রেঁধে দেখুন। আপনাদের জন্য আচারি ফুলকপির রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আনিসা আক্তার নূপুর।
উপকরণ
ছোট টুকরো করে নেওয়া ফুলকপি একটি, টমেটো দুটি টুকরো করে নেওয়া, পেঁয়াজ কিউব করে কাটা ২ টেবিল চামচ, রসুন কুচি এক চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো এক চা-চামচ, আস্ত পাঁচফোড়ন আধা চা-চামচ, হলুদগুঁড়ো এক চা-চামচ, শুকনো মরিচ দুটি, কাঁচামরিচ ৪-৫টি, লবণ পরিমাণমতো, আমের আচার এক চা-চামচ, চিনি সামান্য, তেল ২ টেবিল চামচ।
প্রণালি
প্রথমে হাঁড়িতে কিছু পানি গরম করে ফুলকপিগুলো আধসেদ্ধ করে নিতে হবে। তারপর পানি ঝরিয়ে রেখে অন্য একটি কড়াইয়ে তেল গরম করে আস্ত পাঁচফোড়ন দিয়ে সঙ্গে শুকনা মরিচ দিন। তারপর পেঁয়াজ ও রসুন কুচি দিয়ে হালকা ভেজে সব মসলা একে একে দিতে হবে। তারপর সেদ্ধ করে রাখা ফুলকপি এবং কেটে রাখা টমেটো দিয়ে নেড়েচেড়ে কম আঁচে রান্না করতে হবে ১০ মিনিট। তারপর আচার ও চিনি দিয়ে নেড়েচেড়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন।