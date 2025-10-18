ডেজার্ট হিসেবে মিষ্টি কমবেশি সবার প্রিয়। বিশেষ দিনে প্রিয়জনের জন্য ঘরেই বানাতে পারেন সুস্বাদু রসে ভরা কাঁচাগোল্লা। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
লিকুইড দুধ ১ লিটার, পাউরুটি লাল অংশ বাদে ১ পিস, সিরকা আধা কাপ, সাদা গুঁড়া চিনি ১ কাপ, পানি ৩ কাপ।
প্রণালি
ছানা তৈরির জন্য দুধ চুলায় দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। ফুটে উঠলে ফুটন্ত অবস্থায় সিরকা পানি দিয়ে মিলিয়ে দিলে দুধ ফেটে যাবে। পরে পাতলা কাপড়ে দুধ ঢেলে দিয়ে ছানা বের করতে হবে। ছানার ওপর নরমাল পানি দিয়ে একটু ধুয়ে নিতে হবে, যেন ছানার ঘ্রাণ না থাকে। পরে তালের গোলার মতো ঝরা দিয়ে পানি বের করে নিতে হবে। এরপর প্লেন বেলুন দিয়ে ছানাগুলো পিশে নিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন একেবারে মিহি দানাও না থাকে। এবার পাউরুটি পানিতে ভিজিয়ে আস্তে আস্তে চেপে নিন। এরপর বাটা ছানার সঙ্গে মিশিয়ে নিন। এই পর্যায়ে ১০ ভাগ করে রসগোল্লা বানিয়ে নিন। পানি ও চিনি ফুটে উঠলে রসগোল্লা ছেড়ে ১০ মিনিট হাই পাওয়ারে আর ২০ মিনিট লো পাওয়ারে ঢাকনা দিয়ে রান্না করুন। এরপর চামচ দিয়ে মিষ্টি এক এক করে বাটিতে রেখে রস ঢেলে দিতে হবে। তৈরি হয়ে গেল সুস্বাদু কাঁচা রসগোল্লা।