ইফতারিতে থাকুক স্বাস্থ্যকর ফ্রুটস সালাদ

ফিচার ডেস্ক

ইফতারিতে প্রতিদিন ভাজাপোড়া খেতে খতে ক্লান্ত? পেটেও গোলমাল হচ্ছে অনেকের। একদিন হালকা ও স্বাস্থ্যকর ইফতারি তৈরি করে নিন। বিভিন্ন রকম ফল দিয়ে তৈরি করুন ফ্রুটস সালাদ। রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী কোহিনূর বেগম

উপকরণ

আপেল ২টি, আঙুর ২০টি, গাজর একটি, শসা একটি, টমেটো ২টি, বিট অর্ধেক, টক দই আধা কাপ, বিট লবণ এক চা-চামচ, সাদা লবণ স্বাদমতো, টালা জিরা, শুকনা মরিচের গুঁড়া, গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ, পুদিনাপাতা, ধনেপাতা, কাঁচা মরিচ পেস্ট এক চা-চামচ, চাট মসলা এক চা-চামচ, সরিষার তেল সামান্য, চিনি সামান্য।

প্রণালি

সব ফল ভালো করে ধুয়ে একই রকম আকারে কেটে নিতে হবে। এবার একে একে সব উপকরণ মিশিয়ে ভালো করে মিশিয়ে সুন্দর বাটিতে ঢেলে পরিবেশন করুন।

