ফুলকপি ও মাছের কাটলেট

ফুলকপি দিয়ে তারকারি রান্না ছাড়াও বিকেলের স্ন্যাকস তৈরি করতে পারেন। কেবল ফুলকপির পাকোড়া নয়, বানিয়ে ফেলা যাবে কাটলেটও। আপনাদের জন্য ফুলকপি ও মাছের কাটলেটের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আনিসা আক্তার নূপুর।
উপকরণ
রুই মাছ চার টুকরা, ফুলকপি সেদ্ধ এক কাপ, পাউরুটি এক পিস, আদা ও রসুন বাটা, রসুন কুচি, মরিচ গুঁড়া, পুদিনা পাতা কুচি, সয়াসস, জিরা টালা গুঁড়া, লেবুর রস এবং টমেটো সস ১ চা-চামচ করে, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা মরিচ কুচি ও ধনেপাতা কুচি এক টেবিল চামচ করে, চাট মসলা আধা চা-চামচ, ডিম ১টি, লবণ স্বাদমতো, চিনি সামান্য, কর্নফ্লাওয়ার তিন টেবিল চামচ, তেল ভাজার জন্য, ব্রেডক্রাম্ব প্রয়োজনমতো।
প্রণালি
লবণ ও হলুদ দিয়ে মাছের টুকরাগুলো সেদ্ধ করে কাঁটা বেছে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এবার কাঁটা ছাড়ানো মাছের সঙ্গে সব মসলা একত্রে মেখে নিতে হবে। তারপর রুটি পানিতে ভিজিয়ে চিপে নিয়ে সেটাকেও মাছের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর অন্য একটি পাত্রে ডিম ফেটে নিয়ে মাছের মিশ্রণটি হাতে চেপে কাটলেটের আকার দিয়ে কর্নফ্লাওয়ারে গড়িয়ে নিতে হবে। তারপর ডিমে ডুবিয়ে ব্রেডক্রাম্বে গড়িয়ে নিতে হবে। এরপর তেল গরম করে কম আঁচে ভেজে নিন বাদামি করে। তারপর নামিয়ে পরিবেশন করুন।