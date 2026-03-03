হোম > জীবনধারা > রেসিপি

পটোল ও আলু দিয়ে রুই মাছের ঝাল

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 

পটল ও আলু দিয়ে রুই মাছের ঝাল।

সেহরিতে মুখরোচক কিন্তু সাধারণ খাবার খেতে বেশি ভালোবাসেন? তাহলে এই রেসিপিটি আপনার জন্য। পটল ও আলু দিয়ে রুই মাছের ঝোলের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

রুই মাছ ৬ পিস, আলু ২টি, পটল ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুনবাটা এক চা-চামচ, হলুদ, মরিচ, ধনে ও জিরাগুঁড়া এক চা-চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, কাঁচা মরিচ ফালি ৫-৬টি, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ।

প্রণালি

মাছ কেটে ধুয়ে লবণ মাখিয়ে রাখুন। আলু-পটল কেটে ধুয়ে নিন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজকুচি হালকা ভেজে অল্প পানি দিন। তারপর হলুদ, মরিচ, ধনেগুঁড়া ও লবণ দিয়ে মসলা ভালো করে কষিয়ে নিন। কষানো মসলায় মাছ দিয়ে কষিয়ে অন্য পাত্রে উঠিয়ে রাখুন। এবার সেই মসলায় আলু-পটল দিয়ে আবারও কষিয়ে ঝোলের পানি দিন। পানি ফুটে উঠলে তাতে কষানো মাছ দিন। তারপর একে একে কাঁচা মরিচ ফালি, জিরাগুঁড়া দিয়ে ঢাকনাসহ রান্না করুন ৫-৭ মিনিট। তারপর ধনেপাতাকুচি ছিটিয়ে লবণ চেখে নামিয়ে নিন।

