হজমশক্তি ভালো রাখতে মালাইকার বিশেষ শরবত

ফিচার ডেস্ক

ছবি: সংগৃহীত

ইদানীং স্বাস্থ্য ও সুস্থতার ক্ষেত্রে ‘গাট হেলথ’ বা অন্ত্রের স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা বেড়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অন্ত্র ঠিক থাকলে খাবারের পুষ্টি সঠিকভাবে গ্রহণ হয়, রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ে এবং শরীরের অন্যান্য কার্যক্রমও সঠিকভাবে চলে। বলিউড অভিনেত্রী মালাইকা অরোরা বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে নিজের স্বাস্থ্য রক্ষায় অনুসরণ করেন একটি বিশেষ পানীয়, যাকে তিনি পছন্দ করে নাম দিয়েছেন ‘কিচেন ডক্টর’ বা ‘রান্নাঘরের ডাক্তার’।

মালাইকার মতে, এটি এমন শরবত, যা প্রতিদিনের ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর হজমশক্তি ঠিক রাখে। পেট ফাঁপা বা কোষ্ঠকাঠিন্য সব ধরনের সমস্যা এই পানীয়র সাহায্যে কমে যায়। ফলে এটি শুধু স্বাস্থ্যকর অভ্যাস নয়, দীর্ঘদিন সুস্থ ও ফিট থাকার গোপন টিপস হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যস্ত জীবন ও খাদ্য চ্যালেঞ্জ

বলিউডের জনপ্রিয় তারকা মালাইকার প্রতিদিন শুরু হয় ভীষণ ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে। শুটিংয়ের পাশাপাশি করেন রেস্তোরাঁ পরিচালনা, খাবার এবং লাইফস্টাইল সম্পর্কিত ব্র্যান্ড পরিচালনার কাজ। কখনো কখনো খাবারের সময় অনিয়ম হয়, কখনো সঠিক সময় খাবার পাওয়া যায় না। এসবের মধ্যে মালাইকা ফিট থাকার জন্য ভরসা রাখেন প্রাকৃতিক ও সহজে তৈরি শরবতে।

মালাইকার দৈনিক স্বাস্থ্য রুটিনের অন্যতম অংশ হলো তাঁর ‘কিচেন ডক্টর’ শরবত। তিনি প্রতিদিন সকালে তিনটি সাধারণ মসলা ব্যবহার করেন জোয়ান, জিরা ও মৌরি। এ তিনটি মসলা ভারতীয় রান্নাঘরে সহজে পাওয়া যায়। কিন্তু হজমশক্তি ঠিক রাখতে এবং অন্ত্র পরিচ্ছন্ন রাখতে এগুলো বিশেষভাবে পরিচিত।

শরবত তৈরির প্রক্রিয়া

মালাইকা একটি পডকাস্টে জানিয়েছেন, তিনি রাতের বেলা এ তিনটি মসলাকে প্রতিটি এক চামচ করে পানিতে ভিজিয়ে রাখেন। পরের সকালে সেই পানিতে ভেজানো মসলার মিশ্রণ ফুটিয়ে নেন এবং সামান্য গরম অবস্থায় পান করেন। এই প্রক্রিয়ার ফলে পেট ফাঁপা, গ্যাস বা অম্বলের সমস্যা দূরে থাকে। পাশাপাশি শরীর থেকে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর পদার্থ বের হয়, যা পেট পরিচ্ছন্ন ও হজমশক্তিকে সচল রাখে।

শরীরের পুষ্টি ঠিকভাবে শোষণ করতে, শক্তি বজায় রাখতে এবং হরমোন নিয়ন্ত্রণে রাখতে অন্ত্রের সুস্থতা অপরিহার্য। এ কারণেই গাট হেলথ বা অন্ত্রের স্বাস্থ্য আজকাল গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও গবেষণার বিষয়। মালাইকা অরোরা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বিশ্বাস করেন, অন্ত্র ঠিক থাকলে পুরো শরীর সুস্থ থাকে।

স্বাস্থ্যকর অভ্যাসে সাদৃশ্য

মালাইকার শরবত শুধু তাঁর হজমশক্তি ঠিক রাখে না, এটি সারা দিনের শক্তি, সতেজতা এবং কর্মক্ষমতাকেও প্রভাবিত করে। বলিউডে শুটিং এবং বিভিন্ন ইভেন্টের চাপ, সঙ্গে রেস্তোরাঁ এবং লাইফস্টাইল ব্র্যান্ডের দায়িত্ব—সব মিলিয়ে প্রতিদিন ব্যস্ত সময় পার করেন তিনি। এত দায়িত্ব সামলাতে গেলে শরীর ও মনের ফিটনেস বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মালাইকা এমন একটি সহজ কিন্তু কার্যকর পদ্ধতি অনুসরণ করেন, যা তাঁর দৈনন্দিন জীবনের অংশ। এই শরবত প্রতিদিন সকালে পান করার মাধ্যমে তিনি পুরো দিনের জন্য শক্তি, মনোযোগ ও সহনশীলতা পান। শুটিং বা ব্যবসার কাজে দীর্ঘ সময় কাটানো হলেও শরবত তাঁর হজমকে সচল রাখে, পেট ফাঁপা ও অম্বল কমায়। ফলে শরীর সতেজ থাকে, তাঁকে ক্লান্ত বা অস্বস্তিতে ফেলে না।

সহজ, প্রাকৃতিক ও কার্যকর

এই শরবতের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হলো, এটি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ও সহজলভ্য। কোনো জটিল উপাদান বা প্রিপ্যাকেজড ড্রিংক নয়। তিনটি সাধারণ মসলা জোয়ান, জিরা ও মৌরি মিলিয়ে তৈরি করা এই পানীয় যেকোনো রান্নাঘরে সহজে প্রস্তুত করা যায়। এ জন্য মালাইকা এটিকে রান্নাঘরের ডাক্তার হিসেবে অভিহিত করেছেন।

আজকের ব্যস্ত জীবনে খাদ্যাভ্যাস প্রায়ই অনিয়মিত হয়। এর ফলে পেট ও হজমশক্তিকে সচল রাখা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মালাইকা অরোরার এই কিচেন ডক্টর শরবত একটি সহজ, প্রাকৃতিক ও কার্যকর উপায়। যা তাঁর ব্যস্ত জীবনে সুস্থতা ও ফিটনেস বজায় রাখতে সহায়তা করে।

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

