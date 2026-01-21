হোম > জীবনধারা > রেসিপি

খেজুর গুড়ের ক্ষীর

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 

মাঝরাতে সুইট ক্রেভিং হয়? দোকানের মিষ্টি মুখে না পুরে ঘরে তৈরি ক্ষীর খেতে পারেন। খেতেও ভালো, পুষ্টিকরও। আপনাদের জন্য খেজুরের গুড়ের ক্ষীরের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

দুধ ১ লিটার, খেজুর গুড় ২ কাপ, এলাচি ও দারুচিনি ২ থেকে ৩ পিস করে, আতপ চাল ২ কাপ, কোরানো নারকেল ১ কাপ।

প্রণালি

হাঁড়িতে দুধ ফুটে উঠলে চাল দিন। চাল সেদ্ধ হলে এলাচি ও দারুচিনি দিয়ে রান্না করুন। খেজুরের গুড় আলাদা হাঁড়িতে পানি দিয়ে তরল করে নিন। এবার রান্না ক্ষীরের মধ্যে ধীরে ধীরে ঢেলে দিন। পরে নাড়াচাড়া করে বেশির ভাগ কোরানো নারকেল দিয়ে দিন। আঠালো হলে নামিয়ে ফেলুন। যে পাত্রে বা বাটিতে পরিবেশন করবেন, তাতে ঢেলে ফ্রিজে রেখে দিন। পরে কোরানো নারকেল ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

