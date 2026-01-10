ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ছয়জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সচিব শেখ মুর্শিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো কেয়ারটেকার, স্টেনোগ্রাফার, অপারেটর ও মনোকাস্টার। এসব পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
এর আগে, ২ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠানটির এসব পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ফল প্রকাশসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের অনুকূলে বিস্তারিত তথ্য, শর্তাদিসহ নিয়োগপত্র পৃথকভাবে পাঠানো হবে।