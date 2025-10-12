বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১১১৮ জন

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেডের ট্রাফিক হেলপার (ক্যাজুয়াল) পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১ হাজার ১১৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
শুক্রবার (১০ অক্টোবর) মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) এ বি এম রওশন কবীর স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
২০২৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠানটির এই পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এরপর ১০ অক্টোবর পদটির নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি শিগগির এসএমএস এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেডের ওয়েবসাইটে প্রকাশের মাধ্যমে অবহিত করা হবে।