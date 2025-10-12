হোম > চাকরি > সরকারি

বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১১১৮ জন

চাকরি ডেস্ক 

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি উড়োজাহাজ। ফাইল ছবি

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেডের ট্রাফিক হেলপার (ক্যাজুয়াল) পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১ হাজার ১১৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।

শুক্রবার (১০ অক্টোবর) মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) এ বি এম রওশন কবীর স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

২০২৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠানটির এই পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এরপর ১০ অক্টোবর পদটির নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি শিগগির এসএমএস এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেডের ওয়েবসাইটে প্রকাশের মাধ্যমে অবহিত করা হবে।

সম্পর্কিত

১৩ কর্মী নেবে দিনাজপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের পরীক্ষা শুরু ১৭ অক্টোবর

স্পারসোর নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ

পাওয়ার গ্রিডের ৮ পদের পরীক্ষা ১৭ অক্টোবর

পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির পরীক্ষার সূচি

বিদ্যুৎ বিভাগে ৩৪ জনের চাকরির সুযোগ

বিসিএসে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর নিয়ে প্রশ্ন, নেই মুক্তিযুদ্ধ

৪৯তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা শুরু হতে পারে ২৬ অক্টোবর

ঢাকা ওয়াসার বিভিন্ন পদের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৮

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৮২ জনের চাকরি, আবেদন শুরু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা