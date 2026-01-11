হোম > চাকরি > সরকারি

স্থানীয় সরকার বিভাগের ৪ পদের ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

স্থানীয় সরকার বিভাগের ৪টি পদে নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৩৪ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির উপসচিব মো. শফিকুর আলম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো কম্পিউটার অপারেটর, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর এবং অফিস সহায়ক। এসব পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

এর আগে, গত ১৯ ও ২৬ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠানটির এসব পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশ নেনে। এতে উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ৩০ ডিসেম্বর, ৫ ও ৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেন।

মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য চূড়ান্তভাবে সুপারিশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়োগ-সংক্রান্ত তথ্য স্থানীয় সরকার বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

