‘জলি এলএলবি ৩’ নিয়ে অভিযোগ, অক্ষয় ও আরশাদকে আইনি নোটিশ

মুক্তির আগে আদালত অবমাননার অভিযোগ উঠেছে বলিউড সিনেমা ‘জলি এলএলবি ৩’-এর বিরুদ্ধে। একই অভিযোগে সিনেমার অভিনেতা অক্ষয় কুমার, আরশাদ ওয়ারসিসহ সিনেমার পরিচালক সুভাষ কাপুরকে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। তিনজনকেই আগামী অক্টোবরে হাজিরা দিতে হবে আদালতে।
পুনের আদালতে জলি এলএলবি ৩ সিনেমার তিন শিল্পীর বিরুদ্ধে অভিযোগটি দাখিল করেছেন আইনজীবী ওয়াজেদ রহিম খান। অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, জলি এলএলবি ৩ সিনেমায় বিচারব্যবস্থাকে উপহাস করা হয়েছে এবং আদালতের কার্যক্রমকে অসম্মান করা হয়েছে।
ওয়াজেদ রহিম খান এক বিবৃতিতে বলেন, এ সিনেমায় এমন একটি দৃশ্য রয়েছে, যেখানে বিচারকদের ‘মামু’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যা অত্যন্ত অবমাননাকর ও অপমানজনক। এ ছাড়া আইন পেশাকে নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা হয়েছে, যা আইনজীবী ও বিচারপতিদের মর্যাদায় আঘাত করে।
আইনজীবী আরও বলেন, ‘আইনজীবী ও বিচারপতিদের সম্মান রক্ষা করা উচিত। এ কারণে আমি আদালতে আবেদন করেছি। এ সিনেমায় যে ভাষা ও আচরণ ব্যবহার করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ অনুচিত। তাই আদালতে বিষয়টি উপস্থাপন করতে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের হাজিরার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।’
সিনেমার প্রথম টিজার প্রকাশের পরই এই অভিযোগ করা হয়। টিজারে অক্ষয় ও আরশাদের চরিত্রের মধ্যে আইনি লড়াইয়ের কিছু ঝলক দেখানো হয়, যা নিয়ে আপত্তির সূত্রপাত।
২০১৩ সালে প্রথম মুক্তি পেয়েছিল ‘জলি এলএলবি’। এতে জলি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন আরশাদ ওয়ারসি। ২০১৭ সালে মুক্তি পাওয়া দ্বিতীয় পর্বে জলি চরিত্রে দেখা গেছে অক্ষয় কুমারকে। এবার তৃতীয় পর্বে একসঙ্গে হাজির হচ্ছেন দুই জলি। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর মুক্তি পাবে জলি এলএলবি ৩।