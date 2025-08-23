টরন্টো মাল্টিকালচারাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের সমাপনী চলচ্চিত্র ‘আগন্তুক’

কানাডায় টরন্টো মাল্টিকালচারাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল শুরু হচ্ছে ২৪ আগস্ট থেকে। পাঁচ দিনব্যাপী এ উৎসবের সমাপনী চলচ্চিত্র নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশের ‘আগন্তুক’। সিনেমাটির ইংরেজি নাম ‘দ্য স্ট্রেঞ্জার’, পরিচালনা করেছেন বিপ্লব সরকার।
আগন্তুক সিনেমার গল্প কাজল নামের ১০ বছর বয়সী এক বালককে ঘিরে। মা ও অসুস্থ দাদিকে নিয়ে কাজলদের সংসার। অনেকদিন ধরে নিখোঁজ কাজলের বাবা হঠাৎ একদিন ফিরে এলে শুরু হয় টানাপোড়েন। একটি পরিবারের সম্পর্কগুলোর দ্বান্দ্বিকতার মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলো পরস্পরের নিকট আগন্তুক হয়ে উঠে।
আগন্তুক সিনেমার বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ফেরদৌসী মজুমদার, সাহানা রহমান সুমি, রতন দেব, মাহমুদ আলম, এহান, রাফসান, হৃদয়, হাসিমুন, নাঈমা তাসনিমসহ অনেকে।
আগন্তুক সিনেমাটি নিয়ে ফেরদৌসী মজুমদার বলেন, ‘আগন্তুক অত্যন্ত সাহসী একটি প্রযোজনা। খুবই সময়োপযোগী গল্প। বাংলাদেশের অন্যান্য সিনেমার তুলনায় এর নির্মাণশৈলীও একেবারে আলাদা।’
২৮ আগস্ট আগন্তুক প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে টরন্টো মাল্টিকালচারাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ৮ম আসর। এবারের আসরে ২৮টি দেশের ৪৭টি চলচ্চিত্র দেখানো হবে। উদ্বোধনী সিনেমা হিসেবে দেখানো হবে কানাডিয়ান সিনেমা ‘ইউনিভার্সাল ল্যাঙ্গুয়েজ’।
২০২৩ সালে বুসান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আগন্তুক সিনেমার আন্তর্জাতিক প্রিমিয়ার অনুষ্ঠিত হয়। এরপর জায়গা করে নেয় অস্ট্রেলিয়ার ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল মেলবোর্নে। এর আগে ২০২২ সালে এটি ভারতের গোয়ায় অনুষ্ঠিত ফিল্ম বাজারের ভিউয়িং রুমের রিকমেন্ডস বিভাগে পোস্ট-প্রোডাকশন স্টেজের সেরা চলচ্চিত্র হিসেবে প্রসাদ ল্যাব ডিআই এবং মুভিবাফ অ্যাপ্রিসিয়েশন পুরস্কার জিতে নেয়।