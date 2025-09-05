মাঝে মাঝে বিরতি চান অপূর্ব, সময় দিতে চান নিজেকে

প্রায় সাড়ে সাত মাস পর গত মাসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফেরেন ছোট পর্দার অভিনেতা জিয়াউল ফারুক অপূর্ব। দেশে ফিরেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশনে। তবে এখন থেকে আর বছরজুড়ে কাজ করতে চান না অপূর্ব। মাঝে মাঝে বিরতি নিয়ে সময় দিতে চান নিজেকে।
দেশে ফিরে ইতিমধ্যেই অপূর্ব শেষ করেছেন ‘তোমাকে চাই’ নামের একটি নাটকের শুটিং। এখন ব্যস্ত জাকারিয়া সৌখিনের নাটক ‘মায়া পাখি’ নিয়ে। এই নাটকে অপূর্বর সঙ্গে আছেন নতুন প্রজন্মের অভিনেত্রী নাজনীন নিহা। এর আগে এই জুটিকে নিয়ে জাকারিয়া সৌখিন বানিয়েছেন ‘মন দুয়ারি’ ও ‘মেঘবালিকা’ নামের দুটি নাটক। দুটোই দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছে। তাই মায়া পাখি নিয়ে দর্শকের বাড়তি আগ্রহ থাকবে বলেই আশা করছেন অপূর্ব। অভিনেতা বলেন, ‘যখন দর্শক কোনো কাজের প্রতি ভালোবাসা দেখায়, তখন আমাদের চিন্তাটা বেড়ে যায়। পরের কাজটি দিয়ে তাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারব কি না সেই চিন্তায় আছি। তবে আমার জন্য দর্শকদের একটা মায়া কাজ করে। তাদের ভালোবাসা আমি ফিল করতে পারি। আমার মনে হয়, ভাগ্যবান মানুষদের মধ্যে আমি একজন। আশা করছি এবারও দর্শকের ভালোবাসা পাব, তাদের মন জয় করতে পারব।’
দর্শকের আগ্রহ ধরে রাখতে এখনই নতুন নাটকের গল্প ও চরিত্র নিয়ে কিছু বলতে চান না অপূর্ব। শুধু জানালেন, সবাই মিলে একটি ভালো কাজ উপহার দেওয়ার চেষ্টা করছেন।
মায়া পাখির শুটিং শেষ করে ‘গোলাম মামুন’ ওয়েব সিরিজের সিকুয়েলের জন্য প্রস্তুতি নেবেন অপূর্ব। গত সিজনের মতো এবারও সিরিজটি পরিচালনা করবেন শিহাব শাহীন। অপূর্ব জানান, এখন চিত্রনাট্য ঘষামাজার কাজ চলছে। সব ঠিক থাকলে আগামী মাসে শুরু হবে শুটিং। এ ছাড়া কথা চলছে টালিউডের ‘চালচিত্র’ সিনেমার প্রিকুয়েল নিয়েও। শিগগিরই এ সিনেমার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসবে বলে জানালেন অভিনেতা। প্রতিম ডি গুপ্ত পরিচালিত চালচিত্র দিয়ে গত বছর টালিউডে অভিষেক হয় অপূর্বর।
গত বছরের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন অপূ্র্ব। সেখানে থাকেন তাঁর স্ত্রী শাম্মা দেওয়ান তৃষা। অপূর্ব জানিয়েছেন কাজের ফাঁকে নিজেকে সময় দিতেই এই বিরতি। তিনি বলেন, ‘মাঝে মাঝে বিরতির প্রয়োজন হয়। দেশে ফিরে আবার কাজ শুরু করেছি। সামনে আবার হয়তো বিরতিতে যাব। এখন তো বয়স বাড়ছে। আগে যেভাবে ছোটাছুটি করে কাজ করতাম, সেটা এখন কঠিন। এ ছাড়া আমার ব্যাক পেইনের একটা সমস্যা আছে। সেটাও মাথায় রাখতে হয়। অতিরিক্ত দৌড়ঝাঁপ করতে ডাক্তারের নিষেধ আছে। এখন তাই বুঝেশুনে কাজ করতে হয়।’