প্রথমবার ফোবানায় অংশ নেবেন অধরা, দেশে এসে বসবেন বিয়ের পিঁড়িতে

২৯ আগস্ট থেকে কানাডার মন্ট্রিলে শুরু হতে যাচ্ছে দ্য ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা (ফোবানা) আয়োজিত ৩৯তম ফোবানা সম্মেলন। এবারই প্রথম ফোবানায় অংশ নিচ্ছেন অভিনেত্রী অধরা খান। এরই মধ্যে তিনি কানাডার অন্টারিও প্রদেশের টরন্টোতে স্থায়ী হয়েছেন। সেখান থেকেই অংশ নেবেন ফোবানায়। বছরের শেষ দিকে তিনি দেশে আসবেন বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারতে।
অধরা জানিয়েছেন, এর আগে চারবার ফোবানা সম্মেলনে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ পেয়েছেন তিনি। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও নানা কারণে অংশ নিতে পারেননি। এবার কানাডায় আছেন বলেই সহজে অংশ নিতে পারছেন। অধরা বলেন, ‘৩০ আগস্ট আন্তর্জাতিক এই সম্মেলনের সাংস্কৃতিক পর্বে পারফর্ম করব। বাংলাদেশ থেকে কোরিওগ্রাফার সাদ্দাম আমার পারফরম্যান্সের নির্দেশনা দিচ্ছেন। তাঁর নির্দেশনাতেই আমি দৃষ্টিনন্দন পারফরম্যান্স দিয়ে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের সিনেমাকে তুলে ধরার চেষ্টা করব।’
ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলতে গিয়ে অধরা জানান, আগামী বছর তিনি দীর্ঘদিনের প্রেমিক ফয়সাল খানের সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন। ফয়সাল খানের গ্রামের বাড়ি ঢাকার নবাবগঞ্জে, আর অধরার শরীয়তপুরে। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সামনে রেখে এ বছরের শেষ দিকে দেশে আসবেন অধরা।
সিনেমা প্রসঙ্গে অধরা জানিয়েছেন, এখনো নতুন কোনো সিনেমার কাজ হাতে নেননি তিনি। তবে, কানাডায় যাওয়ার আগে শেষ করে গেছেন ওয়াহিদুজ্জামান ডায়মন্ডের ‘দখিন দুয়ার’ ও জাহিদ হোসেনের ‘ঋতুকামিনী’ নামের দুটি সিনেমা। দুটি সিনেমাই মুক্তির অপেক্ষায় আছে।