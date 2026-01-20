চঞ্চল-পরীর ‘শাস্তি’ সিনেমায় তিন দেশের চার প্রযোজক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প ‘শাস্তি’ নিয়ে ২০০৪ সালে সিনেমা বানিয়েছিলেন চাষী নজরুল ইসলাম। একই গল্প আবার আসছে পর্দায়। তবে হুবহু নয়, গল্পটিকে এই সময়ের প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন করে লেখা হয়েছে চিত্রনাট্য। ‘শাস্তি’ নামের সিনেমাটি বানাচ্ছেন লিসা গাজী। এর আগে ‘বাড়ির নাম শাহানা’ বানিয়ে প্রশংসিত হয়েছিলেন লিসা। শাস্তি সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করছেন চঞ্চল চৌধুরী, পরীমণি, আনান সিদ্দিকা ও অর্ক দাস।
ঢাকার জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার লাকির রহস্যময় মৃত্যুকে ঘিরে সিনেমার গল্প। এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সংবাদমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয় একটি পরিবারের গোপন অন্ধকার, বিশ্বাসঘাতকতা ও নীরব লড়াইয়ের গল্প।
শাস্তি সিনেমায় যুক্ত হয়েছেন তিন দেশের চারজন প্রযোজক। বাংলাদেশ থেকে আছেন লিসা গাজী ও আরিফুর রহমান, পাকিস্তান থেকে আবিদ আজিজ মার্চেন্ট এবং ভারত থেকে আছেন অপূর্বা বক্সী। গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীর এক হোটেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সিনেমাটির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে প্রযোজক আরিফুর রহমান বলেন, ‘আমরা একসঙ্গে হচ্ছি কারণ, সাউথ এশিয়ান স্টোরি এখন অনেক ভালো করছে। বাংলাদেশের সিনেমা অনেক বড় বড় উৎসবে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের সিনেমা অনেক ভালো হওয়া সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মগুলোতে জায়গা করে নিতে পারছে না। তবে আমি কথা দিতে পারি, শাস্তি বাংলাদেশের প্রথম সিনেমা হবে, যেটি নেটফ্লিক্সে দেখা যাবে। সে জন্য যত স্ট্রং কোলাবোরেশন হবে, বাংলাদেশের সিনেমা আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে তত ভালো করবে।’
পাকিস্তানের প্রযোজক আবিদ আজিজ মার্চেন্ট বলেন, ‘পরিচালক লিসা গাজীর প্রতি আমার আস্থা আছে। আমি তাঁর “বাড়ির নাম শাহানা” দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ২০২৪ সালে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কয়েক মাস আগে লিসা জানান, তিনি নতুন সিনেমা বানাচ্ছেন, আমি সেই সিনেমায় যুক্ত হতে চাই কি না জানতে চান। চিত্রনাট্য পড়ে আমার ভালো লাগে। আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পের এই আধুনিক সংস্করণ শুধু ফেস্টিভ্যালে নয়, আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মেও সাড়া ফেলবে।’
শাস্তি দিয়ে এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনো গল্পে কাজ করছেন চঞ্চল চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘গত ২০-২৫ বছরে বাংলাদেশের সিনেমা অনেকটা এগিয়েছে। জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের যে বিচরণ, এটার জন্য আমরা গর্বিত। আমরা সব সময় চেষ্টা করি ভালো কাজ করার জন্য, যাতে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে সারা বিশ্বে আমাদের সিনেমা আলাদা জায়গা দখল করতে পারে। এ ধরনের প্রজেক্ট যখন করার সুযোগ আসে, তখন তো আর না করার উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ তো সব সময়ই সমসাময়িক। রবীন্দ্রনাথের কোনো গল্পে আমার এখন পর্যন্ত কাজ করা হয়নি। সে জায়গা থেকে এটা একটা বড় সুযোগ। যদিও এটা অ্যাডাপটেশন। অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন, শাস্তি গল্পের চরিত্রদের হুবহু দেখা যাবে। তা নয়, গল্পটি এই সময়ের উপযোগী করে বানানো হচ্ছে।’
পরীমণিরও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পে এই প্রথম কাজ। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘সারা জীবন মুখিয়ে ছিলাম কবে রবীন্দ্রনাথের কোনো চরিত্রে কাজ করতে পারব। অবশেষে সে সুযোগটা পেলাম। দর্শকদের কাছে দোয়া চাই, যেন আমরা ভালোভাবে কাজটি করতে পারি।’
নির্মাতা লিসা গাজী জানান, আগামী অক্টোবর ও নভেম্বরে শাস্তি সিনেমার শুটিং হবে। এর আগে সেপ্টেম্বর থেকে চলবে শিল্পীদের নিয়ে রিহার্সাল। এরপর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উৎসবে অংশ নেবে সিনেমাটি।