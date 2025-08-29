সিনেমার প্রচার করবেন না জয় চৌধুরী

নির্মাতার বিরুদ্ধে অপেশাদারত্বের অভিযোগ
জয় চৌধুরী ও কাজী জারাকে নিয়ে মোহাম্মদ ইসলাম মিয়া বানিয়েছেন ‘আমার শেষ কথা’। সচেতন ফিল্ম মিডিয়ার ব্যানারে সিনেমাটি প্রযোজনাও করছেন ইসলাম মিয়া। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে সিনেমাটি। ফেসবুকে চলচ্চিত্র গ্রুপে সিনেমার ট্রেলার প্রকাশ পেলেও এখনো কোনো ধরনের প্রচারে দেখা যায়নি সিনেমার শিল্পীদের। নায়ক জয় চৌধুরী জানালেন, প্রযোজকের অপেশাদারত্বের কারণে সিনেমার প্রচার করছেন না তিনি।
প্রযোজকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে জয় চৌধুরী বলেন, ‘সিনেমা শুরুর সময় প্রযোজকের যে ভালো লাগাটা থাকে, সিনেমা শেষ হওয়ার পর কেন জানি সেটা থাকে না। বিশেষ করে, যাঁরা অপেশাদার প্রযোজক। তাঁরা হয়তো মনে করেন, শুটিং শেষ মানে পুরো কাজ শেষ। সিনেমার পোস্ট প্রোডাকশন যে অনেক বড় একটি বিষয়, সেটা তাঁরা বোঝেন না। ভালো পোস্ট প্রোডাকশন, একটি ভালো ট্রেলার সিনেমার ভাইব চেঞ্জ করে দিতে পারে। অথচ অপেশাদার প্রযোজকেরা পোস্ট প্রোডাকশনে, প্রচারে খরচ করতে চান না। তাই অনেক সময় একটি ভালো সিনেমা নষ্ট হয়ে যায়। আমার শেষ কথা সিনেমার ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে।’
সিনেমার প্রচার থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত জানিয়ে জয় বলেন, ‘সিনেমার গল্প ভালো, গানও ভালো। যদি পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ ভালো হতো তাহলে দর্শকের কাছে উপভোগ্য হতো। এ ছাড়া এটি কয়েক বছর আগে নির্মিত সিনেমা। এখন মুক্তি দিলে পোস্ট প্রোডাকশনে বেশি জোর দিতে হবে। প্রযোজককে অনেকবার এটা বুঝিয়েছি। শেষ পর্যন্ত তিনি আমার কথা শোনেননি। তাঁরা খুবই নিম্নমানের পোস্ট প্রোডাকশন করিয়েছেন। গল্প ভালো হলেও গুণগত মান ভালো না। সব মিলিয়ে আমার কাছে ভালো লাগেনি, তাই চুপ করে আছি। আমি এই সিনেমা থেকে কুইট করেছি। আমার পক্ষে আর কোনো সাপোর্ট দেওয়ার অপশন নেই। কোনো প্রকার প্রচারে আমি থাকব না। ’
২০২৩ সালে শুরু হয়েছিল আমার শেষ কথা সিনেমার শুটিং। নির্মাণ শেষে ওই বছরেই ছাড়পত্রের জন্য তৎকালীন সেন্সর বোর্ডে জমা পড়ে। কিন্তু চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ আইন-১৯৬৩-এর ৪বি (১) উপধারা লঙ্ঘন করায় সিনেমাটির প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। পরে বেশ কয়েকটি দৃশ্য পুনরায় শুটিং করে জমা দেওয়ার পর মেলে মুক্তির ছাড়পত্র।
জানা গেছে, আমার শেষ কথা তৈরি হয়েছে নারায়ণগঞ্জের একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে। গল্পের নায়ক ধর্ম বা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করে না। ঘৃণ্য সব কাজ করে। মানুষ পাচার করে। নিজের স্ত্রীকেও পাচার করে দেয় সে। কোনো একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লোকটি ধর্মের পথে চলে আসে। এতে আরও অভিনয় করেছেন কাজী হায়াৎ, মাহমুদুল ইসলাম মিঠু, রেবেকা, ববি, সুব্রত, রিনা খান, দুলারি, হাবিব খান, আবু সাইদ প্রমুখ।