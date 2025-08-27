হোম > বিনোদন > সিনেমা

বাংলাদেশের ‘লোক’ লড়বে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্যান্টাসটিক ফেস্টে

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

‘লোক’ সিনেমার দৃশ্য ; ছবি: সংগৃহীত

অল্প পরিসরে আর স্বল্প খরচে গল্প তৈরির চ্যালেঞ্জ নিয়ে গত বছর ফ্রেন্ডলি নেইবারহুড ফিল্মমেকার্স বা এফএনএফ নামে কাজ শুরু করেছিলেন কয়েক তরুণ। বন্ধুরা মিলে একে একে তৈরি করেছিলেন ১০টি শর্টফিল্ম। সেখান থেকে ‘লোক’ নামের শর্টফিল্মটি যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ফ্যান্টাসটিক ফেস্টের ফ্ল্যাগশিগ বিভাগ ‘ফ্যান্টাসটিক শর্টস’-এ প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত হয়েছে।

লোক সিনেমার পরিচালক মাহমুদা সুলতানা রীমা ছাত্রজীবনে বেশ কিছু শর্টফিল্ম বানালেও কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এবারই প্রথম যাচ্ছে তাঁর নির্মাণ। তিনি বলেন, ‘লোক একটা মেটাফরিক গল্প। হরর আর ফোকলোর জনরার। আমরা চেয়েছি সমাজের কিছু দিক রূপকভাবে এই ফিল্মে তুলে ধরতে। বাস্তবতা আর কল্পনার মাঝামাঝি ভিন্ন এক পৃথিবীকে তুলে ধরতে। সিনেমাটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে, এটাই আমাদের জন্য অনেক বড় সংবাদ।’

ফ্যান্টাসটিক ফেস্ট যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বড় ও জনপ্রিয় জনরা ফিল্ম উৎসব। বিশেষত হরর, সায়েন্স ফিকশন, ফ্যান্টাসি, অ্যাকশন ও কাল্ট সিনেমার জন্য সুখ্যাতি রয়েছে উৎসবটির। আগামী ১৮ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে এই ফেস্টের ২০তম আসর। ২০০৫ সাল থেকে প্রতিবছর টেক্সাসের অস্টিন শহরে অনুষ্ঠিত হয় উৎসবটি। ‘স্মাইল’ ‘জন উইক’, ‘জোম্বিল্যান্ড’, ‘দেয়ার উইল বি ব্লাড’-এর মতো সিনেমা এ উৎসবেই প্রথম দেখানো হয়েছে।

লোক সিনেমার মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন তানজিনা রহমান তাসনিম। তিনি বলেন, ‘লোক আমার জীবনের অন্যতম একটি কাজ। কাজটা করার সময় ভাবিনি আমাদের সিনেমা দেশের বাইরেও এভাবে সমাদৃত হবে। এই ঘটনা আমাদের পুরো টিমের জন্য গর্বের।’ সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন জাহিদুল হক অপু, রিজভী রিজু, লিমন, শেহরিন খান, আল-আমিন হাসান নির্ঝর, আদেল ইমাম অনুপ, ইবনে নূর রাকিব, সাইফুর রাতুল, অনিক, সৈকতসহ অনেকে।

এফএনএফের মুখপাত্র ও লোকের চিত্রনাট্যকার শেখ কোরাশানী বলেন, ‘বিশ্ব সিনেমার বিভিন্ন উৎসবে আমাদের সিনেমাগুলো সিলেক্ট হচ্ছে, এটা সত্যিই আনন্দের। এর আগে আমাদের “সোল মেট” (কো-রাইটার) রাশিয়ার আন্তারিজ ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সিলেক্ট হয়েছিল। অর্জনগুলো আমাদের পরবর্তী কাজে অনুপ্রেরণা জোগাবে।’

লোক সিনেমার নির্বাহী প্রযোজনা ও সম্পাদনা করেছেন কনক খন্দকার। সিনেমাটোগ্রাফি রাফি উদ্দিন। সংগীত করেছেন অভিষেক ভট্টাচার্য। কস্টিউম ডিজাইন নাবিলা ইলিয়াছ তুরিন এবং শিল্প নির্দেশনায় সাদিয়া সিরাজ সাবা ও কানিজ ফাতেমা লাবণ্য।

