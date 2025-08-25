সেপ্টেম্বরে আসছে ‘নন্দিনী’ ও ‘বাড়ির নাম শাহানা’

ঈদ ছাড়া এখন সিনেমা মুক্তি দেওয়ার সাহস করেন না নির্মাতারা। তাই ঈদ ছাড়া বছরের বাকি সময়টা বন্ধ থাকে বেশির ভাগ হল। আর চালু থাকা হলগুলোর ভরসা পুরোনো সিনেমা। গত কোরবানির ঈদ উপলক্ষে ৭ জুন মুক্তি পেয়েছিল ছয়টি সিনেমা। পরের তিন মাসে আলোর মুখ দেখেছে মাত্র চারটি সিনেমা। এর মধ্যে সবশেষ ৮ আগস্ট প্রেক্ষাগৃহে আসা ‘জলরঙ’ আগেই মুক্তি পেয়েছিল ওটিটিতে। তবে আগামী সেপ্টেম্বরে বেশ কয়েকটি সিনেমা মুক্তির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে ১২ সেপ্টেম্বর ‘নন্দিনী’ ও ১৯ সেপ্টেম্বর সারা দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে ‘বাড়ির নাম শাহানা’।
ছয় বছর পর ‘নন্দিনী’
২০১৯ সালের শেষ দিকে শুরু হয়েছিল নন্দিনী সিনেমার শুটিং। মাঝে করোনা মহামারির কারণে বন্ধ ছিল কাজ। নানা জটিলতা পেরিয়ে দুই বছর আগে ২০২৩ সালে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির জন্য তৎকালীন সেন্সর বোর্ড থেকে মুক্তির অনুমতি পায় সিনেমাটি। গত বছর আগস্টে মুক্তির ঘোষণাও এসেছিল। তবে দেশের সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় তা স্থগিত করা হয়। অবশেষে আলোর মুখ দেখছে নন্দিনী। আগামী ১২ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে এই সিনেমা। বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন নির্মাতা সোয়াইবুর রহমান রাসেল।
পরিতোষ বাড়ৈর ‘নরক নন্দিনী’ উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে নন্দিনী। সিনেমার প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন পশ্চিমবঙ্গের ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত ও ঢাকার নাজিরা মৌ। নিয়তির যুদ্ধে হার না-মানা এক সংগ্রামী নারীর গল্প নিয়ে গড়ে উঠেছে নন্দিনীর কাহিনি। সেই নারীর চরিত্রে দেখা যাবে নাজিরা মৌকে। আর ইন্দ্রনীল অভিনয় করেছেন সাংবাদিকের চরিত্রে। আরও আছেন ফজলুর রহমান বাবু, সাঈদ বাবু, ইরেশ যাকের, মুনিরা ইউসুফ মেমী, জয়শ্রী কর জয়া, ইলোরা গহর প্রমুখ।
নির্মাতা জানান, আজ সিনেমার ট্রেলার প্রকাশের মধ্য দিয়ে শুরু হবে আনুষ্ঠানিক প্রচার। সোয়াইবুর রহমান রাসেল বলেন, ‘অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে অবশেষে সিনেমাটি মুক্তি পেতে যাচ্ছে। একজন নির্মাতার জন্য এর চেয়ে ভালো খবর আর কী হতে পারে। সিনেমাটি দেখে মনে হবে না এটি আগের নির্মাণ। আশা করছি দর্শকের ভালো লাগবে।’
উৎসবের পর প্রেক্ষাগৃহে ‘বাড়ির নাম শাহানা’
একজন নারীর জীবন-সংগ্রামের গল্প নিয়ে লিসা গাজী বানিয়েছেন বাড়ির নাম শাহানা। গত কয়েক বছরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নিয়েছে সিনেমাটি। প্রদর্শিত হয়েছে লন্ডন, শিকাগো, মেলবোর্ন, বার্মিংহাম, রোম ও মুম্বাইয়ের চলচ্চিত্র উৎসবে। এবার দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পালা। নির্মাতা লিসা গাজী জানান, আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর মুক্তি পাচ্ছে সিনেমাটি। তিনি আরও জানান আগামী ১২ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ায় মুক্তি পাবে বাড়ির নাম শাহানা।
বাড়ির নাম শাহানার মুক্তির খবর জানিয়ে ফেসবুকে লিসা গাজী লেখেন, ‘আমার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র বাড়ির নাম শাহানা দর্শকদের সামনে আনার সুযোগ পেয়ে আমি আপ্লুত এবং গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। এই সিনেমার গল্প বাস্তব ঘটনার প্রতিচ্ছবি, যেখানে ভালো ও মন্দের সরল সংজ্ঞার বাইরে গিয়ে আমাদের অতি চেনা জগতের একজন সাধারণ নারীর গল্প বলেছি! এটি মন বিষণ্ণ করে দেওয়া সিনেমা না, বরং জীবনের জয়গানে মুখর। আমাদের একমাত্র চাওয়া, দর্শকেরা সপরিবার ও সবান্ধব এসে সিনেমাটি দেখুন। তাঁদের রায় শোনার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে দিন গুনছি।’
বিবাহবিচ্ছেদ হওয়া এক নারীকে ঘিরে সিনেমার গল্প। তার নাম দীপা। কোনোভাবেই সে চায় না বিচ্ছেদের পর পরিবার বা সমাজ তার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করুক। রক্ষণশীল পরিবারে বড় হলেও সমাজের কূপমণ্ডূকতা অস্বীকার করে নিজের মতো করে বাঁচতে চায় দীপা।
দীপা চরিত্রে অভিনয় করেছেন আনান সিদ্দীকা। আরও আছেন জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, লুৎফর রহমান জর্জ, ইরেশ যাকের, কাজী রুমা, কামরুন্নাহার মুন্নী প্রমুখ।