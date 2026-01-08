আইডিএলসি ফাইন্যান্সের নতুন চেয়ারম্যান কাজী মাহমুদ সাত্তার

দেশের শীর্ষ নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ‘আইডিএলসি ফাইন্যান্সে’র নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন কাজী মাহমুদ সাত্তার। আজ বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) অনুষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের ৩৬০তম পরিচালনা পর্ষদ সভায় এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। এর আগে তিনি আইডিএলসি ফাইন্যান্সের অন্যতম নমিনেটেড ডিরেক্টর ছিলেন।
আর্থিক খাতের বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করে আসছেন কাজী মাহমুদ সাত্তার। ১৯৮১ সালে এএনজেড গ্রিন্ডলেজ ব্যাংকে তাঁর কর্মজীবনের শুরু, পরবর্তীকালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের হয়ে মুম্বাই ও মেলবোর্নেও দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশে এএনজেড গ্রিন্ডলেজ ব্যাংকের করপোরেট ও ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং ডিভিশনের নেতৃত্ব দেন তিনি। কাজী মাহমুদ সাত্তার দেশের প্রথম ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং আর্মের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে স্বীকৃত।
এযাবৎ দেশের দুটি শীর্ষ কমার্শিয়াল ব্যাংক—ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি ও সিটি ব্যাংক পিএলসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইওর দায়িত্ব পালন করেছেন কাজী মাহমুদ সাত্তার। এ ছাড়া তিনি ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসির ইনডিপেনডেন্ট ডিরেক্টর ও বোর্ড এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান, বিকাশ লিমিটেডের ডিরেক্টর এবং আইপিডিসি ফাইন্যান্সের চেয়ারম্যান পদে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। বর্তমানে তিনি আরএসএ অ্যাডভাইজরি লিমিটেড, আরএসএ সলিউশন লিমিটেড ও ব্লু-ওয়েলথ অ্যাসেটস লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ডিরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন। এ ছাড়া তিনি আরএসএ অ্যাভিয়েশন লিমিটেড এবং ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টস লিমিটেডের নমিনেটেড ডিরেক্টর।
কাজী মাহমুদ সাত্তারকে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সমৃদ্ধির পেছনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশেষত, করপোরেট ব্যাংকিং ও ট্রেজারি অপারেশনসে তাঁর দক্ষতা সর্বজন প্রশংসিত। তিনি দেশীয় ব্যাংকগুলোর কার্যধারা আধুনিকায়ন এবং স্থানীয় পরিচালনা রীতিনীতির সঙ্গে আন্তর্জাতিক রীতির সফল সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব গুণের পরিচয় দেন। এই খাতে আধুনিক ও উন্নততর প্রযুক্তিগত অবকাঠামো গঠনেও তাঁর ভূমিকা রয়েছে।
আইডিএলসি ফাইন্যান্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও এম জামাল উদ্দিন বলেন, ‘চেয়ারম্যান হিসেবে কাজী মাহমুদ সাত্তারকে পেয়ে আমরা গর্বিত ও আনন্দিত। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থবাজারে তাঁর দীর্ঘদিনের কার্য অভিজ্ঞতা রয়েছে। ইতিপূর্বে একাধিক প্রতিষ্ঠানকে সফলভাবে পরিচালনার মাধ্যমে তিনি আইডিএলসি পরিচালনা পর্ষদের গভীর আস্থা অর্জন করে নিয়েছেন। আমরা অত্যন্ত আশাবাদী, কাজী মাহমুদ সাত্তারের নেতৃত্বে আইডিএলসি উদ্ভাবনী ও সমৃদ্ধির পরবর্তী ধাপে প্রবেশ করবে।’