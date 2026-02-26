সাংবাদিকের ওপর হামলার অভিযোগ যুবদল নেতার বিরুদ্ধে

সাতক্ষীরার তালা উপজেলায় এক সাংবাদিকের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় যুবদল নেতার বিরুদ্ধে। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলার হাজরাকাটি বাজারে এই ঘটনা ঘটে। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে তালা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।
আহত জহর হাসান সাগর খুলনা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ভয়েস অব টাইগারের তালা উপজেলা প্রতিনিধি এবং তালা প্রেসক্লাবের সদস্য। অভিযুক্ত নুরু ইসলাম খলিলনগর ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক।
জহর হাসান সাগরের অভিযোগ, স্থানীয় বিরোধের জেরে তাঁর বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে নুরু ইসলাম বেশ কিছুদিন ধরে বিভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে তাঁকে হত্যার হুমকি দিয়ে আসছিলেন। বুধবার ইফতারের আগে হাজরাকাটি বাজারে তাঁদের দেখা হলে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে নুরু ইসলাম সদলবলে তাঁর ওপর হামলা চালান। স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এসে তাঁকে উদ্ধার করে তালা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।
তবে অভিযুক্ত নুরু ইসলাম হামলার অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, সাংবাদিকের সঙ্গে কোনো মারামারির ঘটনা ঘটেনি। তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর জানতে চাওয়া হয়, কেন তাঁকে নিয়ে গ্রামে মিথ্যা রটানো হচ্ছে।
তালা উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আতিয়ার রহমান বলেন, সাংবাদিকের গায়ে হাত দেওয়া দুঃখজনক। অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করে দলীয়ভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
তালা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহিদুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।