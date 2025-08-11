হোম > সারা দেশ > রংপুর

সৈয়দপুরে বেওয়ারিশ কুকুরের উৎপাত, এক সপ্তাহে আহত অর্ধশতাধিক

সৈয়দপুর (নীলফামারী) প্রতিনিধি 

বেওয়ারিশ কুকুরগুলো দল বেঁধে চলাফেরা করে। এতে পথচারীরা আতঙ্কে থাকে। সৈয়দপুর পৌর এলাকা থেকে রোববার তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নীলফামারীর সৈয়দপুরে বেওয়ারিশ কুকুরের উৎপাত বেড়ে গেছে। শহরের অনেক অলিগলি এখন কুকুরের দখলে। এতে নারী, শিশু, বৃদ্ধসহ পথচারীরা আতঙ্কে রয়েছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত এক সপ্তাহে অর্ধশতাধিক বাসিন্দা কুকুরের কামড়ে আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ রক্তাক্ত অবস্থায় চিকিৎসাধীন। তবে সৈয়দপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ১০০ শয্যার হাসপাতালে ভ্যাকসিন না থাকায় আহতদের চিকিৎসায় ভোগান্তি হচ্ছে।

স্থানীয়রা জানান, দিনের বেলাতেই দল বেঁধে কুকুর চলাফেরা করছে। পথচারী, স্কুলগামী শিক্ষার্থী, হাটবাজারে যাতায়াতকারী নারী-পুরুষ ও মসজিদগামী মুসল্লিদের লক্ষ্য করে দৌড়ে গিয়ে কামড়ে দিচ্ছে। অনেকে আতঙ্কে প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হচ্ছেন না।

ইসলামবাগ বড় মসজিদের বাসিন্দা আলমগীর হোসেন বলেন, ‘গত শনিবার সন্ধ্যায় আমার ছেলে দোকান থেকে খাবার আনতে গেলে কুকুর হাতে কামড় দিয়ে খাবার কেড়ে নেয়। হাতে কয়েকটি সেলাই নিতে হয়েছে।’

মিস্ত্রিপাড়ার বাসিন্দা আনিছুর রহমান জানান, তাঁর বাবা ফজরের নামাজে যাওয়ার পথে কুকুরের কামড়ে আহত হয়েছেন। ভ্যাকসিন না থাকায় তাঁকে নীলফামারী জেনারেল হাসপাতালে নিতে হয়েছে।

রেলওয়ের টিকিট পরীক্ষক রাসেল আহমেদ বলেন, ‘ভোরে বাসায় ফেরার পথে ৮-১০টি কুকুর তাড়া করে আক্রমণের চেষ্টা করে। অল্পের জন্য রক্ষা পাই।’

সৈয়দপুর ১০০ শয্যা হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা নাজমুল হুদা আজকের পত্রিকাকে বলেন, গত এক সপ্তাহে শুধু এই হাসপাতালে ১৪ জন কুকুরে কামড়ানো রোগী এসেছে। শনিবারই ১১ জনকে কামড় দিয়েছে। ভ্যাকসিন না থাকায় তাদের নীলফামারী জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তিনি বলেন, ‘বেওয়ারিশ কুকুর নিয়ন্ত্রণে নিউটারিং, টিকাদান ও সচেতনতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। না হলে জলাতঙ্কের ঝুঁকি থেকেই যাবে।’

সৈয়দপুর পৌরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রকৌশলী আব্দুল খালেক বলেন, ‘বেওয়ারিশ কুকুর অপসারণের বিষয়ে হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা থাকায় আমরা সরাসরি কোনো পদক্ষেপ নিতে পারছি না। তবে মানুষের নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে বেওয়ারিশ কুকুর নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পিত নিউটারিংসহ (বন্ধ্যাকরণ) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা চলছে।

সম্পর্কিত

তিস্তায় ভাঙন: গৃহহীন মানুষ, নির্ঘুম রাত

‘শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করলে সুস্থ হবে’ বলা কবিরাজকে ধর্ষণ মামলায় গ্রেপ্তার

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

হাতীবান্ধায় বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ বিজিবির

মহাসড়কে লাশ রেখে বিক্ষোভ, জামাই-শ্বশুর হত্যায় ৭০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা

হাসপাতালে অ্যান্টিভেনম নেই, সাপের কামড়ে দুই সপ্তাহে ৫ মৃত্যু

পৌরসভার সড়কে ধানের চারা রোপণ করে প্রতিবাদ

‘অ্যালা কায় মাও কয়া ডাকপে, হামরা যে এতিম হয়া গেইনো’, গণপিটুনিতে নিহতের মেয়ের আহাজারি

এক মাদ্রাসায় ৬ পদে নিয়োগে ৪০ লাখ টাকার বাণিজ্য

তারাগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি সিরাজুল, সাধারণ সম্পাদক শিপু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা