হোম > সারা দেশ > রংপুর

তিস্তায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ করলেন ইউএনও

 গঙ্গাচড়া (রংপুর) প্রতিনিধি

রংপুরের গঙ্গাচড়ায় অভিযান চালিয়ে বালু উত্তোলনের যন্ত্রপাতি জব্দ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের গঙ্গাচড়ায় তিস্তার বুকে দিনদুপুরে চলছিল প্রকাশ্যে বালু লুট। অবশেষে আজ শনিবার সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে বালু উত্তোলনের যন্ত্রপাতি জব্দ ও জরিমানা করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদুল হাসান মৃধা। আলমবিদিতর ইউনিয়নের পাইকান ডাক্তারপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে ইউএনও এক যুবককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে তিন মাসের কারাদণ্ড দেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই এলাকার জামায়াত নেতা মোকলেছুর রহমান ও বালু ব্যবসায়ী হামিদুল ইসলাম মিলে দীর্ঘদিন ধরে তিস্তা নদীর বালু উত্তোলন করে বিক্রি করছেন। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় হামিদুল ইসলাম রাজনৈতিক প্রভাব খাঁটিয়ে একইভাবে বালু উত্তোলন করতেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেছে, তিস্তার ডান তীরে ড্রেজার মেশিন বসিয়ে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন চলছে। কাজের দায়িত্বে থাকা শ্রমিক বাদল চন্দ্র রায় জানান, মোকলেছুর নামের এক ব্যক্তি হামিদুলের মেশিন দিয়ে বালু তুলছেন। অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য রিপন মিয়া বলেন, ‘এখানে প্রায় দেড় লাখ সেফটি বালু তোলা হচ্ছে। এতে ফসলি জমি, তিনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অন্তত ৪০টি পরিবারের ঘরবাড়ি হুমকির মুখে পড়বে।’

জানতে চাইলে বালু ব্যবসায়ী হামিদুল ইসলাম বলেন, ‘অনেক মামলা খেয়েছি, ব্যবসা বন্ধ ছিল। তাই আবার শুরু করেছি।’ পরে সাংবাদিককে ‘বিকাশ নম্বর দিতে’ বলেও বিব্রতকর প্রস্তাব দেন তিনি।

এ বিষয়ে ইউএনও মাহমুদুল হাসান মৃধা বলেন, ‘অভিযোগ পাওয়ার পর আমরা ঘটনাস্থলে যাই। বালু উত্তোলনের যন্ত্রপাতি জব্দ করা হয়েছে এবং জড়িত একজনকে জরিমানা ও কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে এ বিষয়ে স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সম্পর্কিত

নিয়োগ পরীক্ষায় প্রক্সি দিতে এসে আটক ব্যাংক কর্মকর্তা

৬২০ টাকায় গরুর মাংস, মাইকিং করেও মিলছে না ক্রেতা

সন্ধ্যার পর গ্রামে প্রবেশ করলেই চোর হিসেবে আটকের ঘোষণা

অবৈধভাবে সার বিক্রির দায়ে ডিলারকে জরিমানা, ৪১৬ বস্তা সার জব্দ

বহিষ্কৃত সাত নেতাকে দলে ফেরাল বিএনপি

লালমনিরহাটে আওয়ামী লীগের শতাধিক সমর্থকের বিএনপিতে যোগদান

আমনখেতে পোকার আক্রমণে দিশেহারা ফুলবাড়ীর কৃষক

পীরগঞ্জে ট্রাক্টরের ধাক্কায় নিহত ২

দোকান থেকে ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

আ.লীগ নেতাদের সঙ্গে তোলা ছবি ফেসবুকে শেয়ার, পরদিনই গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে সাবেক পিপি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা