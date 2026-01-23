হোম > সারা দেশ > রংপুর

একটি দল ধর্মের নামে মুনাফিকি করছে: মির্জা ফখরুল

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, একটি দল ধর্মের নামে মুনাফিকি করছে।

আজ শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বিকেলে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার শোলটহরি কালেশ্বরগাঁও গুচ্ছগ্রামে নির্বাচনী জনসংযোগকালে তিনি এ কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, একটি দল বলছে—তাদের ভোট দিলে বেহেশতে যেতে পারবে। ভোট দিয়ে যদি বেহেশতে যাওয়া যেত, তাহলে সবাই বেহেশতে চলে যেত।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘আমরা বলেছি, সকল ধর্মের মানুষ সমান অধিকার ভোগ করবে। ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির সহসভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা নূর করিমসহ স্থানীয় নেতারা।

