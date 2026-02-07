হোম > সারা দেশ > নোয়াখালী

নোয়াখালীতে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থীর নির্বাচনী ক্যাম্পে আগুন

নোয়াখালী প্রতিনিধি

নির্বাচনী ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী মাওলানা বোরহান উদ্দিনের একটি নির্বাচনী ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। আগুনে ক্যাম্পে থাকা কয়েকটি চেয়ার, টেবিল ও একটি অটোরিকশা পুড়ে গেছে। আজ শনিবার ভোরে উপজেলার রসুলপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর দীনেশগঞ্জ বাজারে এই ঘটনা ঘটে।

নোয়াখালী-৩ আসনের জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট থেকে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে লড়ছেন মাওলানা বোরহান উদ্দিন।

জানা গেছে, আজ ভোরে ক্যাম্পটিতে আগুন জ্বলতে দেখে স্থানীয় লোকজন আগুন নেভায়। শর্টসার্কিট নাকি নাশকতার কারণে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ইউনিট রসুলপুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল বলেন, নির্বাচনী ক্যাম্পটি তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিল। পুড়ে যাওয়া অটোরিকশাটির মালিকও তিনি। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে সুপরিকল্পিতভাবে কোনো পক্ষ অফিসে আগুন লাগাতে পারে বলে সন্দেহ করছেন তিনি।

বেগমগঞ্জ মডেল থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) হাবিবুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখে তদন্তপূর্বক পরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

ডিবির গাড়ি ভাঙচুর করে আসামি ছিনতাইয়ের চেষ্টা, আটক ৪

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে ১১ দলীয় প্রার্থীর গণসংযোগে হামলা, আহত ৭

হান্নান মাসউদের স্ত্রীকে সোনার আংটি উপহার দিলেন বৃদ্ধা

সুবর্ণচরে মা-মেয়েকে ধর্ষণ মামলার আসামি ধানের শীষের প্রচারে

হাতিয়ায় বিএনপি-এনসিপি সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ১০

আমরা সরকার গঠন করলে নোয়াখালী বিভাগ করার দাবি পূরণ করব: শফিকুর রহমান

বিদ্রোহী প্রার্থীর পক্ষে প্রচার: নোয়াখালীতে বিএনপির ১৮ নেতা বহিষ্কার

হাসিনার ফ্যাসিবাদ দেখেছি, ১৭ মাস অন্য দলের ফ্যাসিবাদ দেখছি: আসিফ মাহমুদ

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে শ্রমিক দল নেতার অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল

হাতিয়ায় বিএনপির পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মীর এনসিপিতে যোগদান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা