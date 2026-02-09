নোয়াখালীতে স্বতন্ত্র ও বিএনপির প্রার্থীর গাড়িতে পাল্টাপাল্টি হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ

নোয়াখালী-২ (সেনবাগ-সোনাইমুড়ী আংশিক) আসনে স্বতন্ত্র (বিএনপির বিদ্রোহী) প্রার্থী কাজী মফিজুর রহমানের (কাপ-পিরিচ) গাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠেছে। একই সঙ্গে আসনটির বিএনপি মনোনীত প্রার্থী জয়নুল আবদিন ফারুকের (ধানের শীষ) গাড়িতেও পাল্টা হামলার অভিযোগ উঠেছে। এতে দুজনের গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
গতকাল রোববার রাতে প্রথমে সেনবাগের কাবিলপুর ইউনিয়নের দিলদার মার্কেট কাজী মফিজের গাড়িতে ও পরে সেনবাগ বাজারে ফারুকের গাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটে।
স্বতন্ত্র প্রার্থী কাজী মফিজুর রহমানের দাবি, কাবিলপুর ইউনিয়নে কাপ-পিরিচ প্রতীকের গণসংযোগ শেষে ফেরার পথে বিএনপি নামধারী একদল দুর্বৃত্ত তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এতে তাঁর গাড়ির সামনের কাচ ভেঙে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তিনি বেঁচে যান।
অন্যদিকে বিএনপির প্রার্থী জয়নুল আবদিন ফারুকের অভিযোগ, স্বতন্ত্র প্রার্থীর লোকজন সেনবাগ বাজারে তাঁর ব্যবহৃত ল্যান্ড ক্রুজার গাড়ি লক্ষ্য করে কয়েক দফা ইটপাটকেল ছোড়ে। এতে তাঁর গাড়ির বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এসব ঘটনার প্রতিবাদে রাতে সেনবাগ বাজারে উভয় পক্ষের লোকজন প্রতিবাদ মিছিল বের করলে তাদের মধ্যে সেনবাগ থানার সামনে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ সময় বাজারে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ, সেনাবাহিনীসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
সেনবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বাশার জানান, এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।