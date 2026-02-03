হোম > সারা দেশ > মুন্সীগঞ্জ

নির্মাণাধীন মার্কেট দখলে বাধা, হামলায় নিহত ১

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে নির্মাণাধীন একটি মার্কেট দখলের চেষ্টাকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় আলমগীর (৫০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার বালাসুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ সময় অন্তত আটজন আহত হয়েছেন।

নিহত আলমগীর বালাসুর এলাকার বাসিন্দা। তিনি তাঁর ভাই তমিজউদ্দীনের সঙ্গে যৌথভাবে বালাসুর বাজারে ‘তমি মার্কেট’ নামে একটি মার্কেট নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন।

আহতদের মধ্যে রয়েছেন তমিজউদ্দিন (৬৫), জাহাঙ্গীর (৫৫), তারেক (৩৫), তানসেল (২২), তুষার (২৪) ও আব্দুর রহমান (২৩)। তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও নিহতের পরিবারের অভিযোগ, হান্নান হাজি, মানিক ও তাপস নামের কয়েকজন ব্যক্তি ওই জমিতে কিছু ওয়ারিশের মালিকানা রয়েছে দাবি করে আদালতে মামলা দায়ের করেন। তবে মামলায় তাঁরা ব্যর্থ হন। এরপর সম্প্রতি রাতের আঁধারে লোকজন নিয়ে জমিটি দখলের চেষ্টা চালানো হয়। মঙ্গলবার সকালে দেশীয় অস্ত্রসহ আবারও সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়ে নির্মাণাধীন মার্কেট দখলের চেষ্টা করলে আলমগীর বাধা দেন। এ সময় তাঁকে এলোপাতাড়ি মারধর ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করা হয়। তাঁকে রক্ষা করতে গেলে আরও কয়েকজন আহত হন। পরে স্থানীয়রা আশঙ্কাজনক অবস্থায় আলমগীরকে উদ্ধার করে শ্রীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে হাসপাতালের গেটেও প্রতিপক্ষের লোকজন তাঁকে বেধড়ক মারধর করে। এরপর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

শ্রীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক শংকর তান জানান, ভোর সাড়ে ৫টার দিকে দুই পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত ব্যক্তি হাসপাতালে আসেন। আলমগীরের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে মিটফোর্ড হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

শ্রীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুয়েল মিয়া বলেন, জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

সম্পর্কিত

পদ্মায় গোসলে নেমে নিখোঁজ এমআইএসটির ছাত্রের মরদেহ উদ্ধার

পদ্মায় গোসলে নেমে এমআইএসটির ছাত্র নিখোঁজ

অস্ত্র-মাদকসহ বুলেট গ্যাংয়ের প্রধান গ্রেপ্তার

টঙ্গিবাড়ীতে দেশীয় অস্ত্র, গাঁজাসহ গ্রেপ্তার ১

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে বাসের ধাক্কায় মুরগিবাহী পিকআপ উল্টে চালক নিহত

মুন্সিগঞ্জে স্বতন্ত্র প্রার্থীর মিছিলে হামলার অভিযোগ, আহত ৭

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

ছিনতাই হওয়া পিকআপসহ যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

গণভোট শত বছরের দিকনির্দেশনা দেবে: আদিলুর

এক্সপ্রেসওয়েতে অ্যাম্বুলেন্সে আগুন, অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা রোগীসহ ৬ যাত্রীর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা