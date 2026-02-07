হোম > সারা দেশ > মাগুরা

রেশন নিয়ে ফেরার পথে ট্রাকের ধাক্কায় পুলিশ সদস্য নিহত

মাগুরা সংবাদদাতা

মাগুরা সদর উপজেলায় ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী এক পুলিশ কনস্টেবল নিহত হয়েছেন। তাঁর নাম মো. বাদশা মিয়া (৩৫)। আজ শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে মাগুরা পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের পারনান্দুয়ালী ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বাদশা মিয়া মাগুরা পুলিশ লাইনস থেকে রেশন তুলে ফাঁড়িতে ফিরছিলেন।

জানা গেছে, কনস্টেবল বাদশা মিয়া সাতক্ষীরার তালা উপজেলার আইলিয়া গ্রামের ওমর আলীর ছেলে। তিনি মাগুরার বাবুখালী পুলিশ ফাঁড়িতে দায়িত্বরত ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ বেলা দেড়টার দিকে বাদশা মিয়া রেশন তোলার জন্য মাগুরা পুলিশ লাইনসে আসেন। রেশন সংগ্রহ শেষে সেখান থেকে মোটরসাইকেলে করে বাবুখালী পুলিশ ফাঁড়িতে ফিরছিলেন। পথে পারনান্দুয়ালী সেতুর ওপর পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাঁকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি রাস্তার পাশে পড়ে যান এবং মাথায় গুরুতর আঘাত পান। স্থানীয় লোকজন বাদশা মিয়াকে দ্রুত উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, তিনি মারা গেছেন।

পরে স্থানীয় পথচারীরা তাঁকে উদ্ধার করে মাগুরা ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে পুলিশ সদস্যের মরদেহ তাঁর নিজ গ্রাম সাতক্ষীরার আইলিয়ায় নিয়ে যাওয়া হবে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে মাগুরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আশিকুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, এ ঘটনায় ঘাতক চালক ও ট্রাকটি আটক করা যায়নি। চালককে আটকের চেষ্টা চলছে।

