শিবচরে এক্সপ্রেসওয়েতে পরিবহনে বাড়তি ভাড়া বন্ধে এমপি হানজালার অভিযান

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি

পরিবহনে বাড়তি ভাড়া বন্ধে সংসদ সদস্য হানজালার অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুর জেলার শিবচরে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে পরিবহনে চাঁদাবাজি ও বাড়তি ভাড়া বন্ধে মহাসড়কের বিভিন্ন স্টপেজে ঝটিকা অভিযান পরিচালনা করেছেন মাদারীপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য সাইদ উদ্দিন আহমাদ হানজালা।

মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত শিবচরের ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের পাঁচ্চর বাসস্ট্যান্ড ও সূর্যনগর বাসস্ট্যান্ড পরিদর্শন করেন তিনি।

জানা গেছে, শিবচরের সূর্যনগর, পাঁচ্চরসহ এক্সপ্রেসওয়ের একাধিক স্টপেজে একটি চক্র যাত্রীপ্রতি পরিবহনে চাঁদাবাজি করে আসছে। ফলে পরিবহনে ঢাকাগামী ভাড়ার পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া পরিবহনগুলো বাড়তি ভাড়া নেওয়ার পাশাপাশি যাত্রী চাপ বৃদ্ধি পেলে ভাড়ার পরিমাণ দ্বিগুণ করে দেয়। ঈদ মৌসুমে যাত্রীদের কাছ থেকে আদায় করে কয়েক গুণ বাড়তি ভাড়া। মহাসড়কে ভাড়ার নৈরাজ্য বন্ধে পাঁচ্চর গোলচত্বর ও সূর্যনগর বাসস্ট্যান্ডে ঝটিকা অভিযান চালান সংসদ সদস্য হানজালা।

এ সময় যাত্রীরাও বাড়তি ভাড়া আদায়ের অভিযোগ করেন। যাত্রীদের সমস্যা শোনার পাশাপাশি বাসের চালক ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেন তিনি। অবিলম্বে চাঁদাবাজি বন্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি দেন এবং বাড়তি ভাড়া আদায় বন্ধে পরিবহন-সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করে দেন। এ সময় তাঁর ব্যক্তিগত সফরসঙ্গী ছাড়াও শিবচর থানা-পুলিশের টিম সঙ্গে ছিল।

জানতে চাইলে সংসদ সদস্য সাইদ উদ্দিন আহমাদ হানজালা বলেন, ‘এই রুটে যাত্রীদের অভিযোগ ছিল যে তারা মাসের পর মাস হয়রানির শিকার হচ্ছেন। এই কারণ আজ এক্সপ্রেসওয়ের বিভিন্ন স্থানে ঘুরলাম। এখানে একটি চক্র যাত্রীপ্রতি পরিবহন থেকে ২০ টাকা করে চাঁদা আদায় করত। এটা তাৎক্ষণিক বন্ধ করা হয়েছে। আমরা পরিবহন-সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বসে ঢাকার বিভিন্ন স্থানের ভাড়ার সঠিক তালিকা তৈরি করে মহাসড়কের স্টপেজে টাঙিয়ে দেব। যাতে যাত্রীরা আর হয়রানির শিকার না হয়। তা ছাড়া ঈদের সময় যেন কোনো রকমের হয়রানির শিকার না হতে হয়, এ জন্য প্রশাসনসহ আমরা যাত্রীদের পাশে থাকব।’

