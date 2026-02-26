হোম > সারা দেশ > মাদারীপুর

শিবচরে খামারে আগুন, পুড়ে মারা গেছে ৭ গরু

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি

গতকাল দিবাগত রাতে শিবচর পৌরসভার শিবরায়ের কান্দি গ্রামে কৃষক ওবায়দুল মোল্লার খামারে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ছবি: সংগৃহীত

মাদারীপুরের শিবচরে একটি গবাদিপশুর খামারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে ৭টি গরু, একটি ছাগল ও ২০টি হাঁস পুড়ে মারা গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের দাবি, এই ঘটনায় প্রায় ১৫ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) রাত ১০টার দিকে উপজেলার শিবচর পৌরসভার শিবরায়ের কান্দি গ্রামে কৃষক ওবায়দুল মোল্লার খামারে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হলে মুহূর্তের মধ্যে তা পুরো খামারে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় লোকজন প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। খবর পেয়ে শিবচর ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে।

ক্ষতিগ্রস্ত ওবায়দুল মোল্লা বলেন, ‘গবাদিপশুই ছিল আমার জীবিকার একমাত্র অবলম্বন। অগ্নিকাণ্ডে সব হারিয়ে আমি নিঃস্ব হয়ে গেলাম।’

শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। আগুনে খামারের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

সম্পর্কিত

সুদের টাকা না পেয়ে হত্যার অভিযোগ, বিচারের দাবিতে মানববন্ধন

মাদারীপুরে গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু, স্বামী আটক

শিবচরে এক্সপ্রেসওয়েতে পরিবহনে বাড়তি ভাড়া বন্ধে এমপি হানজালার অভিযান

মাদারীপুরে এমপিকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে ভোক্তা অধিকারের অভিযান

মাদারীপুরে আধিপত্যের দ্বন্দ্বে ৪ ঘণ্টা সংঘর্ষ, শতাধিক হাতবোমা বিস্ফোরণ

মাদারীপুরে দুটি যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত ২

মাদারীপুর: দেড় বছর থমকে ৮ কোটির সেতু নির্মাণ

মাত্র ৩৮৫ ভোটে বিজয়ী হয়ে রিকশার চমক

রাজৈরে ভোটকেন্দ্রের পাশে মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দিল দুর্বৃত্তরা

শিবচরে হবে ত্রিমুখী লড়াই, কে হাসবেন শেষ হাসি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা