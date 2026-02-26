শিবচরে খামারে আগুন, পুড়ে মারা গেছে ৭ গরু

মাদারীপুরের শিবচরে একটি গবাদিপশুর খামারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে ৭টি গরু, একটি ছাগল ও ২০টি হাঁস পুড়ে মারা গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের দাবি, এই ঘটনায় প্রায় ১৫ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।
বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) রাত ১০টার দিকে উপজেলার শিবচর পৌরসভার শিবরায়ের কান্দি গ্রামে কৃষক ওবায়দুল মোল্লার খামারে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হলে মুহূর্তের মধ্যে তা পুরো খামারে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় লোকজন প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। খবর পেয়ে শিবচর ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।
প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে।
ক্ষতিগ্রস্ত ওবায়দুল মোল্লা বলেন, ‘গবাদিপশুই ছিল আমার জীবিকার একমাত্র অবলম্বন। অগ্নিকাণ্ডে সব হারিয়ে আমি নিঃস্ব হয়ে গেলাম।’
শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। আগুনে খামারের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।