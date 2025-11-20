হোম > সারা দেশ > হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জে সওজের দেড় শতক জমি দখলমুক্ত

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি

হবিগঞ্জ সদর উপজেলার মাধবপুর এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পাশ থেকে আজ বৃহস্পতিবার অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জ সদর উপজেলার মাধবপুর এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পাশ থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ (সওজ)। এ সময় সওজের প্রায় দেড় শতক জমি দখলমুক্ত করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে সওজের উপসচিব ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আশফাকুল হক চৌধুরী অভিযানে উপস্থিত ছিলেন। মাধবপুর বাজার এলাকায় সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এই অভিযান চলে।

সড়ক ও জনপথ বিভাগ জানায়, অনেক আগে মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সংশ্লিষ্ট জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ ও জমির মূল্য পরিশোধ করা হয়েছিল। তবে টাকা গ্রহণের পরও একটি অংশের দখল ছাড়ছিলেন না মালিকেরা। এই অবস্থায় কয়েকবার নোটিশ দেওয়ার পরও দখল না ছাড়ায় উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে হবিগঞ্জ সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জাকির হোসেন, মাধবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহিদুল্লাহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাহী প্রকৌশলী জাকির হোসেন বলেন, সড়ক ও জনপথ বিভাগের মহাসড়ক উন্নয়নকাজ নির্বিঘ্ন করতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

