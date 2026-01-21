হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীতে নির্মাণাধীন ভবনের লিফটের ফাঁকা অংশ থেকে শিশুর মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর খিলগাঁও এলাকায় একটি নির্মাণাধীন ভবনের লিফটের জন্য নির্ধারিত ফাঁকা জায়গা থেকে একটি শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সালমান (১২) নামে ওই শিশুটিকে পথশিশু বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আজ বুধবার (২১ জানুয়ারি) সকাল পৌনে ১১টার দিকে খিলগাঁও সি ব্লকে রংধনু বিল্ডার্সের নির্মাণাধীন ১০ তলা ভবনের লিফটের ফাঁকা জায়গা থেকে ওই শিশুর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায়।

খিলগাঁও থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. রেজাউল করিম জানান, সকালে খবর পেয়ে সি ব্লকের ওই ভবনের লিফটের ফাঁকা জায়গা থেকে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করি। পরে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়। তাঁর মাথায় আঘাত ছিল।

নাম পাওয়া গেলে শিশুটির কোনো ঠিকানা পাওয়া যায়নি বলে জানান এসআই।

এসআই রেজাউল আরও বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, শিশুটি রাতের যে কোনো সময় ওই বহুতল ভবনের লিফটের ফাঁকা জায়গা দিয়ে নিচে পড়ে মারা গেছে।

বিষয়টি আরও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

সম্পর্কিত

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ১৮৩ দিন পর বাড়ি ফিরল আবিদ

মুন্সিগঞ্জে মেঘনা নদী থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

‘বাংলাদেশি স্ত্রী ব্ল্যাকমেল করছেন’, ৯৯৯-এ আত্মহত্যার হুমকি, পাকিস্তানিকে উদ্ধার করল পুলিশ

ভাটারা থানার ভেতর থেকে চুরি হওয়া মোটরসাইকেল উদ্ধার, চারজন গ্রেপ্তার

মিরপুরে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত কয়েকজন

ইভ্যালির রাসেল-শামীমা কারাগারে

জুলাই অভ্যুত্থানে আশুলিয়ায় লাশ পোড়ানোর রায় যেকোনো দিন

সেই ৪০০ কোটির পিয়ন জাহাঙ্গীরের ফ্ল্যাট-জমি ক্রোক, স্ত্রীর ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

হাদি হত্যা: অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল পেছাল

সাভারে ‘ভোটের রিকশা’র উদ্বোধন করলেন রিজওয়ানা হাসান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা