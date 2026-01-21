রাজধানীতে নির্মাণাধীন ভবনের লিফটের ফাঁকা অংশ থেকে শিশুর মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর খিলগাঁও এলাকায় একটি নির্মাণাধীন ভবনের লিফটের জন্য নির্ধারিত ফাঁকা জায়গা থেকে একটি শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সালমান (১২) নামে ওই শিশুটিকে পথশিশু বলে জানিয়েছে পুলিশ।
আজ বুধবার (২১ জানুয়ারি) সকাল পৌনে ১১টার দিকে খিলগাঁও সি ব্লকে রংধনু বিল্ডার্সের নির্মাণাধীন ১০ তলা ভবনের লিফটের ফাঁকা জায়গা থেকে ওই শিশুর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায়।
খিলগাঁও থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. রেজাউল করিম জানান, সকালে খবর পেয়ে সি ব্লকের ওই ভবনের লিফটের ফাঁকা জায়গা থেকে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করি। পরে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়। তাঁর মাথায় আঘাত ছিল।
নাম পাওয়া গেলে শিশুটির কোনো ঠিকানা পাওয়া যায়নি বলে জানান এসআই।
এসআই রেজাউল আরও বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, শিশুটি রাতের যে কোনো সময় ওই বহুতল ভবনের লিফটের ফাঁকা জায়গা দিয়ে নিচে পড়ে মারা গেছে।
বিষয়টি আরও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানান তিনি।