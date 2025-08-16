বনানী সিসা বারে হত্যায় গ্রেপ্তার দুই আসামি রিমান্ডে

ঢাকার বনানী এলাকার সিসা বারে ছুরিকাঘাতে রাহাত হোসেন রাব্বি (৩১) নামের এক যুবককে হত্যার ঘটনায় কুমিল্লা থেকে গ্রেপ্তার দুই আসামিকে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ শনিবার (১৬ আগস্ট) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ইসরাত জেনিফার জেরিন তাঁদের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেন।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, আব্দুল মালেক মুন্নার তিন দিন ও মাকসুদুর রহমান হামজার এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
বিকেলে দুজনকে আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বনানী থানার এসআই আমজাদ শেখ প্রত্যেকের ১০ দিন করে রিমান্ডের আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত একজনকে তিন দিন এবং অন্যজনকে এক দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
গত শুক্রবার এই দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। রিমান্ড আবেদনে বলা হয়েছে, দুজনের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তাঁদের রিমান্ডে দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে ঘটনার মূল রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হবে।
আদালতের বনানী থানার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা এসআই মোক্তার হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এর আগে শুক্রবার মীর হোসেন (২২), ফজলে রাব্বি (২৪), সাব্বির আহমেদ সুমন (৩০) এবং আরাফাত ইসলাম ফাহিম (২৭) নামের চার যুবককে সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়।
গত বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে বনানীতে ‘৩৬০ ডিগ্রি’ নামের ওই সিসা বার থেকে নামার সময় ভবনের সিঁড়িতে রাহাত হোসেন রাব্বিকে ছুরিকাঘাত করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় রাব্বিকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় শুক্রবার রাব্বির বাবা রবিউল আউয়াল বনানী থানায় মামলা করেন।