হোম > সারা দেশ > ঢাকা

হাজারীবাগে স্কুলছাত্রী হত্যা: দায় স্বীকার করে সিয়ামের জবানবন্দি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

গ্রেপ্তার সিয়াম। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর হাজারীবাগে স্কুলছাত্রী শাহরিয়ার শারমিন বিন্তিকে (১৫) ছুরিকাঘাতে হত্যার ঘটনায় করা মামলায় আসামি সিয়াম হোসেন ইমন (১৯) আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। আজ শুক্রবার দুপুরে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দিলরুবা আফরোজ তিথি তাঁর জবানবন্দি রেকর্ড করেন।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) প্রসিকিউশন বিভাগের উপপরিদর্শক (এসআই) আবুল বাসার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আজ দুপুরে তাঁকে হাজারীবাগ থানা-পুলিশ আদালতে হাজির করে। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই মতিউর রহমান আসামির জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার আবেদন করেন। পরে আদালত তাঁর জবানবন্দি গ্রহণ করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

আদালতের হাজারীবাগ থানার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা (জিআরও) এসআই আবুল বাসার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে সিয়ামকে রাজধানীর কাঁঠালবাগান থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এ সময় তাঁর কাছ থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত ছুরি, রক্তমাখা গেঞ্জি ও প্যান্ট জব্দ করা হয়েছে।

গত বুধবার রাত ৯টার দিকে হাজারীবাগ থানার রায়েরবাজার এলাকায় বাসার সামনে বিন্তি নামের ওই শিক্ষার্থীকে হত্যা করা হয়। ছুরিকাঘাতের পর অভিযুক্ত কিছুক্ষণ ঘটনাস্থলে অবস্থান করে পরে মোটরসাইকেলে করে চলে যায়।

রায়েরবাজারে স্কুলছাত্রী বিন্তি হত্যায় অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

এই ঘটনায় বিন্তির বাবা মো. বিল্লাল হোসেন বৃহস্পতিবার হাজারীবাগ থানায় একটি হত্যা মামলা করেন।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, সিয়াম আদালতে জবানবন্দিতে বলেছেন, তাঁর ও বিন্তির মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল এবং সম্প্রতি মনোমালিন্য তৈরি হয়। তাঁর সন্দেহ ছিল, বিন্তি অন্য কারও সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছে। পরে কিছুদিন ধরে তাঁর সঙ্গে আবার যোগাযোগ হয়। বিন্তির অন্য কারও সঙ্গে সম্পর্ক আছে কি না তা যাচাই করেন সিয়াম। তিনি যাচাই করে জানতে পারেন তাঁর সন্দেহ সঠিক।

ফোনে ডেকে নিয়ে স্কুলছাত্রী বিন্তিকে হত্যা করা হয়: পুলিশ

এর পরিপ্রেক্ষিতে আসামি ভিকটিমের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে বিষয়টি নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। ভিকটিম দোষ স্বীকার না করায় তাকে হত্যা করবে এমন পরিকল্পনা করে।

২৫ ফেব্রুয়ারি ঘটনার দিন আসামি হাজারীবাগ এলাকার ট্যানারি মোড় থেকে একটি চাকু কিনে পকেটে রাখেন। ওই দিন সন্ধ্যায় আসামি রায়েরবাজার স্কুলের সামনে বিন্তিকে দেখা করার জন্য ডাকেন। দুজন রিকশায় করে বাংলামোটর এলাকায় যান এবং আবার ফিরে আসেন। দুজন বিন্তির বাসার পাশে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করেন। এ সময় আসামি বিন্তিকে ক্ষমা চাইতে বলেন। বিন্তির আগের মতো অন্যত্র সম্পর্ক থাকার বিষয়টি অস্বীকার করে।

রায়েরবাজারে রাস্তায় স্কুলছাত্রীকে কুপিয়ে হত্যা

এরপর আসামি পরিকল্পনা অনুযায়ী বিন্তিকে এক হাতে জাপটে ধরেন এবং অপর হাত দিয়ে পেটে ও পিঠে চাকু দিয়ে আঘাত করেন। ভুক্তভোগী রক্তাক্ত হয়ে গেলে আসামি তাকে ছেড়ে দেন। আঘাতের একপর্যায়ে ভিকটিম গুরুতর জখম হয়ে শরীর রক্তাক্ত হয়ে গেলে আসামি ভিকটিমকে ছেড়ে দেন। ভিকটিম দৌড়ে তার বাড়িতে প্রবেশ করে। আসামি ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে নিজের জামায় চাকুর রক্ত মুছে। ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে তাঁর বাবা ও চাচার মাধ্যমে দাদার বাসা কাঁঠাল বাগানে আশ্রয় নেন। সেখান থেকে পুলিশ তাঁকে আটক করে।

সম্পর্কিত

মিরপুরে গাড়িচাপায় মোটরসাইকেলচালক নিহত, দুই থানার দ্বন্দ্বে লাশ পড়ে ছিল কয়েক ঘণ্টা

শাহজালালে প্রায় ৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রাসহ দুই যাত্রী আটক

ধানমন্ডিতে মহিলা লীগের ঝটিকা মিছিল, আটক ৮

রাজধানীর শান্তিনগরের বাসা থেকে ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার

নারিন্দায় এসি বিস্ফোরণে একই পরিবারের তিনজন দগ্ধ, অবস্থা গুরুতর

ব্যাটারির রিকশায় বিশৃঙ্খল সড়ক

মোহাম্মদপুরে পুলিশ-সোয়াট-ডগ স্কোয়াডের বিশেষ অভিযান, আটক ২০–২৫

ফোনে ডেকে নিয়ে স্কুলছাত্রী বিন্তিকে হত্যা করা হয়: পুলিশ

ডিএমপি কমিশনারের দায়িত্বে অতিরিক্ত আইজিপি সরওয়ার

তারাবির সময় বাসায় ছিল নারীরা, টাকা-স্বর্ণালংকার নিয়ে পালাতে পারল না দুই ডাকাত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা