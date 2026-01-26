কুমিল্লা-৪: বিএনপি প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর আপিল শুনানি পেছাল

মনোনয়নপত্র বাতিল করে দেওয়া নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিট খারিজের বিরুদ্ধে বিএনপি প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর আপিল আবেদনের শুনানি পিছিয়েছে। ২৮ জানুয়ারি এ বিষয়ে শুনানির দিন নির্ধারণ করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ ও নিয়মিত বেঞ্চ এই আদেশ দেন।
এর আগে, মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে দায়ের করা রিট খারিজ করে হাইকোর্ট যে আদেশ দিয়েছিলেন, তার বিরুদ্ধে করা আপিল আবেদনের শুনানির জন্য সোমবার দিন নির্ধারণ করেছিলেন আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালত।
মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর পক্ষে তাঁর আইনজীবী সাইফুল্লাহ আল মামুন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় এ আপিল আবেদন করেন।