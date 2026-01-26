হাসনাতকে সমর্থন জানিয়ে সরে দাঁড়ালেন খেলাফত মজলিসের প্রার্থী

কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনে জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মাওলানা মুফতি মুজিবুর রহমান ফরাজী। আজ সোমবার দুপুরে সাংবাদিকদের কাছে মুজিবুর রহমান নিজেই এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
এর আগে গতকাল রোববার (২৫ জানুয়ারি) বিকেলে দেবিদ্বার উপজেলার ইউছুফপুর ইউনিয়নের ইউছুফপুর গ্রামে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা হাসনাত আবদুল্লাহর এক উঠান বৈঠকে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সমর্থন জানান মুজিবুর রহমান।
সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মুজিবুর রহমান বলেন, ‘আমি এনসিপির প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহর উঠান বৈঠকে উপস্থিত হয়ে তাকে সমর্থন জানিয়েছি এবং নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছি। তার নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিয়েছি এবং তার পক্ষে ভোট চেয়েছি।’
এর আগে ২০ জানুয়ারি জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন জোটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের রিকশা প্রতীকের আরেক প্রার্থী হাফেজ মাওলানা মোফাজ্জাল হোসেনও হাসনাত আবদুল্লাহকে সমর্থন জানিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহার করেন।