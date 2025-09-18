হোম > সারা দেশ > কক্সবাজার

উখিয়ায় বৈদ্যুতিক ফাঁদে বন্য হাতির মৃত্যু

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 

উখিয়ায় বন্য হাতির মৃত্যু। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারের উখিয়ায় বৈদ্যুতিক ফাঁদে একটি বন্য হাতির মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বুধবার উপজেলার দোছড়ি এলাকায় ধানখেতের পাশে মৃত অবস্থায় হাতিটি পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা বন বিভাগকে খবর দেন। পরে বন বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে হাতিটি উদ্ধার করেন।

আজ বৃহস্পতিবার বন বিভাগের উখিয়া রেঞ্জ কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

মৃত পুরুষ হাতিটির বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। হাতিটির শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন নেই। তবে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ধানখেতের বৈদ্যুতিক ফাঁদে হাতিটির মৃত্যু হতে পারে।

স্থানীয়দের বরাতে রেঞ্জ কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান গণমাধ্যমকে বলেন, হাতিটি উদ্ধারের পর বুধবার বিকেলে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নেতৃত্বে ভেটেরিনারি সার্জনের মাধ্যমে ময়নাতদন্ত করা হয়েছে।

দোছড়ি বনের পাশে গর্ত খুঁড়ে মাটিচাপা দেওয়া হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানান এ কর্মকর্তা।

