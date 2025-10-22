হোম > সারা দেশ > কক্সবাজার

টেকনাফে মানব পাচারের চেষ্টাকালে ২৯ জন উদ্ধার, আটক ৩

 টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি

কক্সবাজারের টেকনাফে মানব পাচারের চেষ্টার অভিযোগে আটক ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের টেকনাফে মানব পাচার চক্রের ৩ সদস্যকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এ সময় পাচারের জন্য একত্র করা ২৯ জনকে উদ্ধার করা হয়। গতকাল মঙ্গলবার রাতে মানব পাচার ও সংঘবদ্ধ অপরাধ দমনে এই অভিযান চালানো হয়।

আজ বুধবার ২ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিকুর রহমান এ তথ্য জানিয়েছেন।

মানব পাচার চেষ্টার অভিযোগে আটক ব্যক্তিরা হলেন মো. সলিম (৩৫), মো. নুরুল আবছার (১৯) ও মনসুর আলম (২২)। তাঁদের মধ্যে সলিম ও আবছার টেকনাফ সদর মহেশখালীয়াপাড়ার বাসিন্দা এবং মনসুর উখিয়া কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দা।

কক্সবাজারের টেকনাফে মানব পাচারের জন্য একত্র করা ব্যক্তিদের ইঞ্জিনচালিত নৌকা থেকে উদ্ধার করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

অভিযান টের পেয়ে পালিয়ে যাওয়া মানব পাচারকারী চক্রের সদস্য টেকনাফ সদর ইউনিয়নের মহেশখালীয়াপাড়ার বাসিন্দা মো. মাহমুদুল হক (৩১), সৈয়দুল ইসলাম (৩৭), আজিজুল হক (৩০) এবং আরও ৬-৭ জন অজ্ঞাতনামা সদস্য পালিয়ে যান।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিকুর রহমান জানান, গতকাল মঙ্গলবার টেকনাফের রাজাছড়া পাহাড়ের দুর্গম চূড়া থেকে একদল জিম্মিকে উদ্ধার করে বিজিবি। পরে পাচারকারীদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে রাতে মেরিন ড্রাইভ সৈকত এলাকায় গভীর সাগরে পাচারের প্রস্তুতিকালে আরও ২৯ জন নিরীহ ভুক্তভোগীকে উদ্ধার করা হয়। এ সময় মানব পাচার চক্রের তিন সদস্যকে দেশীয় অস্ত্রসহ হাতেনাতে আটক করা হয়। অভিযান থেকে একটি ইঞ্জিনচালিত সাম্পান, একটি মোটরসাইকেলসহ একটি দেশীয় চাকু জব্দ করা হয়েছে।

আশিকুর রহমান বলেন, উদ্ধার ২৯ জন ভুক্তভোগীকে আইনি প্রক্রিয়া শেষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে এবং আটক ৩ মানব পাচারকারীর বিরুদ্ধে মামলা প্রক্রিয়াধীন।

