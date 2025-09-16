চকরিয়ায় ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

কক্সবাজারের চকরিয়ায় আদালতে হাজিরা শেষে বাড়ি ফেরার পথে সাহারবিল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নবী হোছাইনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে চকরিয়া কোর্ট সেন্টার থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে চকরিয়া সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দুটি মামলায় হাজিরা দেন তিনি।
চকরিয়া সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত পুলিশের পরিদর্শক মো. আনোয়ার উল ইসলাম এ তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, ‘জামায়াত নেতা দেলাওয়ার হোসেন সাঈদীর গায়েবানা জানাজাকে কেন্দ্র করে চকরিয়া পৌর শহরে নিহত ফোরকান হত্যা মামলায় নবী হোছাইন হাজিরা দেয়। এরপর আদালত থেকে বের হয়ে যায়। কোথা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সঠিক জানি না।’
এ ব্যাপারে চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল আনোয়ার বলেন, ‘ইদগাঁও থানা-পুলিশের একটি টিম নবী হোছাইনকে গ্রেপ্তার করেছেন। ওই টিমের সঙ্গে ডিবি পুলিশও ছিল। ইদগাঁও থানার একটি মামলায় নবী হোছাইনের সংশ্লিষ্টতা পেয়েছে পুলিশ। বিভিন্ন অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে চকরিয়াসহ বিভিন্ন থানায় অসংখ্য মামলা রয়েছে।’