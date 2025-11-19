শাহ আমানতের রানওয়েতে শিয়াল, দেরিতে উড়ল উড়োজাহাজ

চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রানওয়েতে একটি শিয়াল ঢুকে পড়েছে। আজ বুধবার একটি উড়োজাহাজ উড্ডয়নের প্রস্তুতিকালে শিয়ালটি রানওয়েতে ঢুকে পড়ে। এতে উড়োজাহাজটি উড়তে প্রায় ২৬ মিনিট দেরি হয়।
জানা যায়, বুধবার বেলা ১১টা ৪০ মিনিটে বিমানবন্দরে রানওয়েতে উড্ডয়নের প্রস্তুতি নিচ্ছিল ঢাকাগামী একটি উড়োজাহাজ। এ সময় উড়োজাহাজের পাইলট নিয়ন্ত্রণ টাওয়ারে বার্তা পাঠান, রানওয়েতে কিছু একটা দেখা যাচ্ছে।
এরপর বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ রানওয়েতে একটি শিয়াল দেখতে পান। শিয়ালটিকে সরিয়ে দেওয়ার পর উড়োজাহাজটি উড্ডয়ন করে দুপুর ১২টা ৬ মিনিটে। এতে উড়োজাহাজটি উড়তে প্রায় ২৬ মিনিট দেরি হয়।
জানতে চাইলে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মুখপাত্র প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল আজকের পত্রিকাকে বলেন, সাধারণত উড়োজাহাজ উড্ডয়নের আগে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের গাড়ি দিয়ে রানওয়ে পরিদর্শন করা হয়।
আজও পরিদর্শন করে রানওয়ে ক্লিয়ার (ঠিক আছে) বলে জানানো হয়। তবে এরপরই উড্ডয়নের আগ মুহূর্তে হঠাৎ পার্শ্ববর্তী জঙ্গল থেকে একটি শিয়াল দ্রুত রানওয়েতে চলে আসে। খবর পাওয়ার পর দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।’
মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল আরও বলেন, রানওয়ের দুই পাশে জঙ্গল রয়েছে। কুকুর ও শিয়াল যাতে রানওয়েতে আসতে না পারে সে জন্য নিয়মিত অভিযান চালানো হয়। সিটি করপোরেশনের সহায়তায় কুকুর ধরে বিমানবন্দর এলাকা থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় রেখে আসা হয়। নিরাপত্তার যাতে ঘাটতি না থাকে, সে জন্য উড়োজাহাজ উড্ডয়ন বা অবতরণের আগে আরেক দফা গাড়ি দিয়ে রানওয়ে ঘুরে দেখা হয়।