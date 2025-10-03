আনোয়ারায় সাপের ছোবলে শিশুর মৃত্যু

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের আনোয়ারায় সাপের ছোবলে জাহেদুল ইসলাম (১১) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার জুঁইদন্ডী ইউনিয়নের লামার বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
জাহেদুল ইসলাম ওই এলাকার আমির হোসেনের ছেলে। সে দক্ষিণ জুঁইদন্ডী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র ছিল।
আনোয়ারা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মাহাতাব উদ্দিন চৌধুরী জানান, জাহেদুল ইসলামকে হাসপাতালে আনা হলে তার ডান পায়ে সাপের ছোবলের চিহ্ন পাওয়া যায়। হাসপাতালে আনার আগেই সে মারা যায়।