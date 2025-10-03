হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

আনোয়ারায় সাপের ছোবলে শিশুর মৃত্যু

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় সাপের ছোবলে জাহেদুল ইসলাম (১১) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার জুঁইদন্ডী ইউনিয়নের লামার বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

জাহেদুল ইসলাম ওই এলাকার আমির হোসেনের ছেলে। সে দক্ষিণ জুঁইদন্ডী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র ছিল।

আনোয়ারা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মাহাতাব উদ্দিন চৌধুরী জানান, জাহেদুল ইসলামকে হাসপাতালে আনা হলে তার ডান পায়ে সাপের ছোবলের চিহ্ন পাওয়া যায়। হাসপাতালে আনার আগেই সে মারা যায়।

