কর্ণফুলীতে ডকে জাহাজশ্রমিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে ডিপ সি ডক এলাকা থেকে মোহাম্মদ সোহেল (৩০) নামে এক জাহাজশ্রমিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। আজ শনিবার দুপুরে লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। সদরঘাট নৌ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিজানুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
মৃত সোহেল নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলার মো. ছৈয়দের ছেলে। তিনি ডকের একটি জাহাজে শ্রমিক ছিলেন।
ওসি মো. মিজানুর রহমান বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে। রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে।
এর আগে গত ২ জুন একই এলাকার এফবি ‘সি হার্ট-১’ নামের জাহাজে দুই শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যু হয়। তাঁদেরও বাড়ি ছিল নোয়াখালীতে। সোহেলের গ্রামের বাড়িও একই জেলার হওয়ায় স্থানীয়দের মধ্যে এ নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।